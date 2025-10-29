サッカーのスコットランド・プレミアリーグの名門セルティックの次期監督候補に元アイルランド代表FWのロビー・キーン氏（45）が挙がっていると英紙テレグラフが28日に報じた。

現役時代にトットナム（イングランド）などで活躍し、アイルランド代表最多の68得点を記録した同氏は2009〜10年シーズンの後半戦、半年間だけセルティックに期限付きで在籍したことがある。監督としてはマカビ・テルアビブ（イスラエル）と現在指揮を執っているフェレンツバロシュ（ハンガリー）でそれぞれリーグ優勝に導いている。

同紙によれば、セルティックはキーン氏以外にも22〜23年シーズンまでセルティックを2年率いて5冠を達成したアンジェ・ポステコグルー氏（60）をリストアップ。同氏はトットナム監督を2年で退き、今年9月にノッティンガム・フォレスト（イングランド）の監督に就任したが、39日後にスピード解任されている。また、イプスウィッチ（イングランド2部）のキーラン・マッケンナ監督（39）も候補に挙がっているという。

リーグ優勝55回で昨季まで4連覇しているセルティックは今季、9試合を消化して首位ハーツに勝ち点8差と引き離され、27日にブレンダン・ロジャーズ監督が辞任している。