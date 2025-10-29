²Ý¶â¤·¤Æ¤Ç¤âÍß¤·¤¤Ä¶Àä¹¥ÇÛÇ× ÉÔ¿¶¤Î¥×¥í¿ý»Î¤òËã¿ý¤Î¿À¤¬µß¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÖÀ¤³¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö³ÎÊÑÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤³¤ó¤ÊÇÛÇ×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤È»×¤¦¥×¥í¿ý»Î¤âÂ¿¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î28Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇEARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÂÔË¾¤ÎM¥ê¡¼¥°½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ×±¿¤Ë¤âµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¶É¤Ç¤Ï¡¢Ëã¿ý¤Î¿À¤¬¡Ö¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄ¶¹¥ÇÛÇ×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¿ÆÈÖ¤ÇÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Ä¶Àä¹¥ÇÛÇ×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éM¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¤Æ¼ÆÅÄ¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Î5Àï¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ê¤·¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤âÂç¤¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â½é¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÆî1¶É2ËÜ¾ì¡¢3Ëü7500»ý¤Á¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ¤ËÄ¶¹¥ÇÛÇ×¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¾ìÉ÷¤Ç¤¢¤ëÆî¤¬ÂÐ»Ò¤ÇÌò¤Î¼ï¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥é¤Î¸ÞËü¤¬ÂÐ»Ò¤Ç¡¢¤·¤«¤â1Ëç¤ÏÀÖÇ×¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥º¤Ï3¡¦4¡¦5¡¦6¡¦7Åû¤Î»°ÌÌÄ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ï8¡¦9º÷¤ËÆó¡¦»ÍËü¡£Æî¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤¬¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤À¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¼ÆÅÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¥±¥â¥óÇÛÇ×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¼ê¤¤¿¾Ð¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÇÛÇ×¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³ÎÊÑÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖÀ¤³¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤ÏÁá¡¹¤Ë8¡¦9º÷¤Î¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó¥¿¡¼¥Ä¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È3½äÌÜ¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤«¤é½Ð¤¿Æî¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÌò¤ò³ÎÊÝ¡£¤µ¤é¤Ë4½äÌÜ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤«¤é»°Ëü¤¬½Ð¤ë¤È¡¢µÞ½ê¤À¤Ã¤¿¥«¥ó»°Ëü¤ò¥Á¡¼¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀä¹¥¤Î2¡¦5¡¦8ÅûÂÔ¤Á¡£¤¹¤°¤ËÃçÎÓ¤«¤é2Åû¤¬Êü¤¿¤ì¥í¥ó¤È¤·¡¢1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤È¡¢½é¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë