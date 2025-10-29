サリバ&マルティネッリは起用できず…カラバオ杯ブライトン戦に臨むアーセナル、ライス&カラフィオーリは出場可能に
アーセナルのミケル・アルテタ監督はDFウィリアン・サリバとFWガブリエル・マルティネッリが起用できる状態ではないことを明かした。英『スカイスポーツ』が伝えている。
26日のプレミアリーグ第9節でクリスタル・パレスと対戦したアーセナル。MFエベレチ・エゼの決勝点で1-0の完封勝利を収めたものの、サリバ、MFデクラン・ライス、DFリッカルド・カラフィオーリが負傷交代し、試合後にマルティネッリの負傷も確認されていた。
そして、29日のカラバオ杯4回戦ブライトン戦の前日会見に出席したアルテタ監督は、負傷者の状態を明かしている。
「サリバは(ブライトン戦を)欠場する。(どれほど離脱が続くかは)分からない。現在、彼の状態を確認しているが、ブライトン戦には出場しない」「マルティネッリも欠場する。怪我の程度を確認するためにはもう少し検査が必要だが、ブライトン戦はまだ早すぎるだろう」
サリバとマルティネッリのブライトン戦の欠場を明言。一方でライスととカラフィオーリ、そして、体調不良の影響でクリスタル・パレス戦の後半途中にベンチに下がったMFブカヨ・サカが出場可能であると話している。
