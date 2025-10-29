堂安律がPK戦でシュート失敗…フランクフルト、ホームでドルトムントに屈してDFBポカール2回戦敗退
[10.28 DFBポカール2回戦 フランクフルト 1-1(PK2-4) ドルトムント]
DFBポカール2回戦が28日に開催され、MF堂安律が所属するフランクフルトはドルトムントに1-1で突入したPK戦の末に敗れた。堂安は右ウイングバックで先発フル出場。PK戦では2人目のキッカーを務めたが、無念の失敗となった。
ホームのフランクフルトは前半7分に先制。MFマリオ・ゲッツェのスルーパスからFWアンスガー・クナウフが抜け出し、右足で流し込んだ。
しかし、後半3分にドルトムントがゲームを振り出しに戻す。DFユリアン・リエルソンがペナルティエリア右脇から低いクロスを送り、ゴール前に飛び出したMFユリアン・ブラントが左足で決めた。
後半35分には堂安がカットインから左足で強烈なシュートを放つが、クロスバーを直撃。1-1で90分が終了し、延長後半10分には堂安のFKからFWヨナタン・ブルカルトがネットを揺らすも、オフサイドで得点は認められない。
そのままスコアは動かず、勝負の行方はPK戦へ。後攻フランクフルトの2人目として登場した堂安は左足を思い切りよく振り抜いたが、シュートはクロスバーを大きく越えた。さらに4人目のMFファレス・シャイビのシュートはGKグレゴール・コベルがストップ。4人目まで全員が成功したドルトムントが、PK4-2で3回戦へと駒を進めた。
