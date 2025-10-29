外為サマリー：一時１５１円５０銭台に軟化、米財務長官の投稿が影響 外為サマリー：一時１５１円５０銭台に軟化、米財務長官の投稿が影響

２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５１円６３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭強のドル安・円高となっている。



２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円１１銭前後と前日に比べ８０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。米政府が円安を牽制しているとの思惑から東京市場でつけた１５１円７６銭からは持ち直したものの、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表などを控えて戻りは鈍かった。



この日の東京市場のドル円相場は、午前９時００分すぎに１５１円５４銭まで軟化する場面があった。ベッセント米財務長官がＳＮＳに「日銀に政策余地を認めようとする日本政府の姿勢はインフレ期待を安定させ、為替レートの過度な変動を避ける鍵になる」と投稿したことが影響したようだ。また、前日に米長期金利が小幅ながら低下したこともドルの重荷となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００１ドル程度のユーロ高・ドル安とほぼ横ばい。対円では１ユーロ＝１７６円７３銭前後と同６０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS