本気度はここに表れる。男性の恋心の証と見るべき「無意識行動」
男性とお付き合いしていて「彼は私のことを本気で想ってくれているの？」という不安を抱えている女性は少なくないでしょう。
そこで今回は、男性の恋心の証と見るべき「無意識行動」を紹介します。
自然なスキンシップに注目
男性は好きな人に対して、無意識のうちに距離を縮めようとする習性があります。
なので、身体を近づけた時に肩が触れる、洋服についた糸くずをとってくれる、髪の毛の乱れをそっと直してくれるなどの行動を男性が見せてくれるなら、本命サインの可能性あり。
「会いたい」の連絡が止まらない
「今度の休み、予定空いてる？」「仕事帰り、ちょっと時間ある？」などの頻繁なデートの誘いも男性の本気度を測る重要なサインと言えます。
特に注目したいのは執着度。
あなたの都合を聞いた上で自分の予定を調整するなど、あなたとの時間を積極的に作ろうとする姿勢は、間違いなく特別な感情の表れです。
電話をかけてくる
男性が何かと言うと電話をかけてくるのも、純度の高い愛情表現の可能性大。
声を通じたコミュニケーションに執着しているということは、あなたとの心の繋がりを常に確認したい気持ちの表れでしょう。
単にLINEでメッセージをやり取りするだけでなく、あえて声での会話を求めてくる姿勢に、男性の一途な想いを感じ取ることができます。
こうした男性の無意識行動は、本気度に比例するように徐々に確実に表れてくるものなので、ぜひ中長期的な視点で好きな男性の行動変化を観察してみてくださいね。
