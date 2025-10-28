リスクが高いとわかっているのに…。不倫に走る男性の「特徴」
不倫するリスクは高いと分かっていても、不倫に走る男性は少なくありません。
そこで今回は、そんな不倫に走る男性に見られる「特徴」を紹介します。
妻との関係にストレスを感じている
夫婦関係にストレスを抱えている男性は、その解消の手段として不倫に走ることがあります。
特に、家庭内で存在価値を見出せない場合、自分を必要としてくれる相手を家庭の外に求めるようになるのです。
ただし、実際には妻との関係が円満であっても、不倫の口実として「妻との不仲」を持ち出す男性もいるでしょう。
経済的に余裕がある
不倫関係を続けていくには相応の出費が伴いますから、経済的に余裕のある男性も不倫に走りやすいと言えます。
承認欲求を満たしたい
多くの男性は誰かに必要とされること、頼りにされることに強い価値を見出します。
この欲求が妻で満たされない場合、妻以外の女性で承認欲求を満たそうとするようになることもあり、それが不倫のきっかけとなってしまうでしょう。
今回紹介した特徴に当てはまっているからと言って必ずしも不倫に走るとは限りませんが、当てはまらない男性と比べるとその可能性が高いと言えるので、ぜひ円満な夫婦関係をキープする上でのヒントにしてみてくださいね。
