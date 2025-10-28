目線・距離・触れ方でわかる！男性が“本命女性”に見せる「無意識サイン」
「好き」は隠しても、体は正直。男性の手の動きや目線、話す距離感に“気持ち”は表れています。そこで今回は、男性が好きな女性にだけ見せる無意識の行動をピックアップ。「これって脈あり？」と迷う前に、気になる男性の仕草をチェックしてみましょう。
手が触れても引っ込めないのは「もっと近づきたい」から
偶然手が触れたとき、すぐに引っ込めないのは脈ありサイン。それは「嫌じゃない」どころか、「もう少し触れていたい」という無意識の欲求です。
目が優しくなるのは“愛情ホルモン”のせい
好きな人を見ると、脳内で“オキシトシン（愛情ホルモン）”が分泌されます。そのため、本命相手を見つめるときの目は自然と優しくなるもの。「なんか優しい目をしている」と感じたら、それは男性の心があなたに向いている証拠です。
話す距離が近いのは「パーソナルスペースを許している」から
男性にとって、物理的な距離＝心理的な距離です。本命女性には、ついパーソナルスペースを詰めてしまう傾向があります。
近くで話す、肩が当たっても気にしないなどは「特別扱い」の証。言葉より距離感のほうが、彼の本音を雄弁に語っています。
スキンシップ、優しい眼差し、距離感。そのひとつひとつが、男性の隠せない本命サイン。あなたが気づいた瞬間、すぐさま恋のスイッチが入るはずですよ。
