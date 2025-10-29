乃木坂46ニューシングル「ビリヤニ」ジャケットアートワーク公開！コンセプトは“ホリデーギフト”
乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）のCDジャケットアートワークが公開された。
■乃木坂46らしい繊細さや上品さを感じるビジュアル
アートワークのコンセプトは「ホリデーギフト」。たくさんのプレゼントボックスに囲まれながら、想いが届くようにとギフトの準備をするメンバー。ガーリーでかわいらしい世界観の中にも、どこか乃木坂46らしい繊細さや上品さを感じるビジュアルとなっている。
37thシングル「歩道橋」からグループのクリエイティブを手掛ける和田昇・NKCNが、クリエイティブディレクション・アートディレクションを担当した。
2025年2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華のふたりが表題曲のWセンターを務める今作。5期生の五百城茉央がアンダーのセンターを務めることも発表され、グループの層の厚さが示されている。
■リリース情報
2025.11.26 ON SALE
SINGLE「ビリヤニ」
