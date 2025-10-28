【双子座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周りの人達のことをよく見ている時です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
大変そうな人達に混じるより、自分のペースを大事にしていきます。ゆったりと周りのみんなのことを観察していくでしょう。仕事や‘公の場では周囲の人達がトラブル続きなのですが、こちらのアドバイスを求めているわけでもなさそうです。見ていて切なくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の中のこだわりなどは次々に捨てていきます。相手の気持ちがあまり見えるわけではないので、どういう風に自分を変えていけば良いのかがわからない時があるでしょう。シングルの方は、あまり深くは悩まない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたの定まらない行動が少しだけ不安です。
｜時期｜
11月8日 関わる人が減る ／ 11月9日 スターになる
｜ラッキーアイテム｜
ニット帽
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞