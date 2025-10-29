米アップルの時価総額が４兆ドルに到達した/Annice Lyn/Getty Images

（ＣＮＮ）米アップルの時価総額が２８日、４兆ドル（約６００兆円）に到達した。上場企業の４兆ドル到達は米エヌビディアと米マイクロソフトに続く３社目。

アップル株は２８日の取引で０．１％上昇。これまで不振が続いた中国などでスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ１７」の販売が好調に推移していることが好感された。

アップル株は今年前半は下落傾向が続いていた。「トランプ関税」やＡＩ（人工知能）製品の出遅れ、スマートフォンの米国内製造を求める圧力などが加わって、４月には時価総額が１日で３１００億ドル以上下落した日もあった。

しかしアップルの回復は、ＡＩ競争で後れを取る中でも、依然としてｉＰｈｏｎｅが消費者やウォール街の関心をかき立てられる証しと受け止められる。ただ、アップル株は年初来７％の上昇にとどまっており、２０２４年の３０．７％上昇に比べても、市場全体の１７％上昇に比べても遠く及ばない。

市場ではＡＩの熱狂が続く中、巨大テック企業の株価が急上昇を続けている。

ＡＩ向け半導体を製造するエヌビディアやクラウド大手のマイクロソフトがアップルに先駆けて時価総額４兆ドルに到達した現実は、ウォール街がいかにＡＩを重視しているかの裏付けだった。

かつて時価総額の記録更新といえばアップルの独壇場だった。１８年８月には上場企業として初の１兆ドルに到達し、２０年８月に初めて２兆ドルに到達。２２年１月には一時３兆ドルを突破したが、終値が３兆ドルに達したのは２３年６月だった。