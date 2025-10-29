¡Úµð¿Í¡Ûµð¿Í¤¬Íèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤òÈ¯É½¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç°úÂà¤·¤¿¼ãÎÓ¹¸¹°»á¤¬»°·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¹Æü¡¢°ì¡Á»°·³¤Þ¤Ç¤ÎÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´·³¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÈÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Ï³Æ·³¤È¤â¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊÂÇ·â¤È¹¶·â¤ÎÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ê¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÊÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¡Ë¤Î£³Ê¬Ìî¤ÇÅý³ç¥³¡¼¥Á¤òÇÛÃÖ¡££³¤Ä¤Î¼´¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´·³¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¿¥Æ¤ÎÏ¢·È¡×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡°ì·³¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï°ì·³ºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á·ó¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¶¶¾å½¨¼ù»á¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¤ÏÆó·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÀîÁê¾»¹°»á¡Ê£¶£±¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï°ì·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿Â¼ÅÄÁ±Â§»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤Î£³Ì¾¤Î¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬³Æ·³¤Ë¤ª¤±¤ë£³ËÜÃì¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼ãÎÓ¹¸¹°»á¡Ê£³£²¡Ë¤¬»°·³¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¡ÊÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¡Ë¤¬Æþ³Õ¤·¤¿¡£¿ØÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú°ì·³¡Û
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ
¶¶¾å½¨¼ù¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á
¥¼¥é¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼ÂÇ·â¥³¡¼¥Á
ÀîÁê¾»¹°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á
µÈÀîÂç´öÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á
µµ°æÁ±¹Ô³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á
Â¼ÅÄÁ±Â§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á
Õé¾¾°ìÀ®¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á
¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á
Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á
¡ÚÆó·³¡Û
¢¨Æó·³´ÆÆÄ¤ÏÌ¤Äê
¶â¾ëÎ¶É§¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á
ÂçÅÄÂÙ¼¨ÂÇ·â¥³¡¼¥Á
ÏÆÃ«Î¼ÂÀ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¡ÊÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë
ÎëÌÚ¾°¹³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á
»³¸ýÅ´ÌéÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á
ÂçÃÝ´²Åê¼ê¥³¡¼¥Á
¡Ú»°·³¡Û
²ñÅÄÍ»Ö»°·³´ÆÆÄ
¶¶ËÜÅþ¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á
ÂçÅÄÂÙ¼¨ÂÇ·â¥³¡¼¥Á
¼ãÎÓ¹¸¹°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¡ÊÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë
Î©²¬½¡°ìÏº³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á
Ìî¾åÎ¼ËáÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á
À¾Â¼·òÂÀÏ¯Åê¼ê¥³¡¼¥Á
¡Ú½ä²ó¡Û
ÌðÌî¸¬¼¡½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á
µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á
¡Ú·³Ì¤Äê¡Û
»ÔÀîÍ§Ìé¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á
¢¨¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÏÌ¤Äê