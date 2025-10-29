ワールドシリーズ第4戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回の投球で、相手主砲を3球三振に仕留めたボールには「エグい」「手玉に取ってる」などの声が上がっている。

この日は投球で見せた。初回1死で迎えたゲレーロJr.に対して、大谷はファウルと見逃しで、わずか2球で追い込んだ。相手の主砲に対し、バッテリーが選んだのは3球勝負。外角への鋭く曲がるスライダーで見事に三振に切って取ると、ドジャースタジアムは大歓声に包まれた。

MLB公式Xは「ショウヘイ・オオタニが3球でブラディミール・ゲレーロJr.を三振に打ち取る！」と記して、3球すべてを動画で投稿すると、現地のファンからコメントが相次いだ。

「ショウヘイがショウヘイらしいことをしている」

「全開で行かなきゃね」

「もうブルージェイズを手玉に取ってる」

「すでにエグい」

「ビーストだ」

「今夜の彼は打てないね。ブルージェイズはヤバイぞ」

前日は4打数4安打2本塁打、4つの申告敬遠を含む5四球と打撃で大暴れだった大谷が見せた見事な投球に称賛の声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）