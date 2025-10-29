BTS・V、スキンケアブランド「Yunth」のアンバサダーに決定 除隊後初、日本での広告出演で美しい横顔見せる
7人組グループ・BTSのVが、スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」のアンバサダーに決定。日本で初めての単独契約となり、除隊後初の日本での告出演となる。
【写真】ファッションアイコンとしても活躍するBTS・V
Yunthは、「生VC美白美容液」などでおなじみのスキンケアブランド。2021年のブランド誕生以来、累計販売個数は650万個を突破している。
音楽やファッションなど、あらゆる表現において自分らしさを追求するVの姿は、「私だけの美しさが花ひらく」というYunthのブランドコンセプトを体現する存在。この度、日本でも人気が高くファンも多いVを起用し、Yunthブランドの世界観を広げていく。
今回、Vが美しい横顔を披露している新ビジュアルが公開に。今後は、広告やキャンペーンを順次展開予定となっている。
Vは2013年にデビューしたBTSのメンバー。 曲のサウンドを一層豊かにする魅力的な低音ボイスの持ち主で、 「Stigma」、「Singularity」、「Inner Child」は声色が引き立つソロ曲。個性的な声を持つVは、「Sweet Night」（ドラマ『梨泰院クラス』）、「Christmas Tree」（ドラマ『その年、私たちは』）など、人気ドラマの挿入歌に選ばれている。
また「4 O'CLOCK」、「Scenery」、「Winter Bear」、「Blue ＆ Grey」、「Snow Flower」を通じて作詞、作曲の力量も発揮。趣向をたっぷり盛り込んだ1stソロアルバム『Layover』（2023年9月）は、ソロアーティストとしての新しい一面を見せた。Vは有名なグローバルブランドのアンバサダーとして活動し、ファッション界でも大きな影響力を発揮している。
