¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¸µÌÚÂç²ð¡Ê53¡Ë¤¬27Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û20kg¸º¡¦¸µÌÚÂç²ð¤Î¡È·ã¥ä¥»¡É¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡2025Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö¸µÌÚÂç²ð¡¢·ã¥ä¥»¤Î¿¿Áê¡£Á´À¹´ü¤«¤éÂÎ½Å20kg¸º¡Ä°ìÂÎ¤Ê¤¼·ãÁé¤»¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÌÚ¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎÄ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿©»öÌÌ¤â¿§¤ó¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÊÐ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤·¹¥¤¤Ê¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤ë¤·¡¢¤¿¤ÀÎÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤ª¼ò¤òÈ´¤¤¤¿¡£¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ò¹¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÌµÍý¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡7·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬¡Ö60kgÂæ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á´¿È¹õ¥³¡¼¥Ç¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡10·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè38²ó Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±Ç²è¡ÖÍõÈ¿¼Í¡×¤Î½Ð±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ä¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢¾¯¤·½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîËÜ´ÆÆÄºîÉÊ ±Ç²è¡ÖÍõÈ¿¼Í¡×³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÇÐÍ¥¤µ¤ó´é¤À¡×¡Ö¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¤ë¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´é¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë