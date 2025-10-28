とちぎテレビ

任期満了に伴い１１月４日に告示される市貝町の町長選挙まで２８日で１週間となりました。これまでに新人２人が立候補を表明していて一騎打ちの選挙戦となる見通しです。

市貝町の町長選挙に立候補を表明しているのは、いずれも新人で無所属の元町の職員の軽部修氏６１歳と元町議会議員の小塙斉氏６４歳の２人です。

軽部氏は、ことしの春に定年退職するまで３９年間、町の職員として働き企画財政課長などを歴任しました。公約には、５つの項目を掲げ出産や小中学校の入学祝い金の給付、それに、道の駅など観光拠点の再整備に取り組むとしています。今の町政の継続と拡充を目指し「スピード感を持ってそれぞれの施策を展開したい」としています。

小塙氏は、２０１１年の町議会議員選挙で初当選し、４期目の途中まで務めました。公約には、５つの項目を挙げ第１子からの出産祝い金を１００万円に拡充することやトップセールスで産業団地への企業誘致を行うとしています。今の町政については、評価する立場で来年、新しい計画が始まる次の１０年間の舵取りを担いたいとしています。

市貝町の町長選挙を巡っては、４期目の現職が今期限りでの退任を表明していて、今の所、この２人による一騎打ちとなる見通しです。告示は１１月４日で９日に投票と開票が行われます。