¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÌÚ½ßÉ×¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÈþ¿©ÆþÌç¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Î¼ê¤ÎÆâ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡Ä¸¡º÷¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë
¤³¤Î¹à¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¸¡º÷¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÃ±½ã¤ËÅìµþ¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥óÅ¹¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Åìµþ¡×¤ÈÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤º¤é¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤ªÅ¹¤ÏÆüÉÕ½ç¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¹¤®¤ÆÅê¹Æ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥ê¥ó¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤Ç¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öµá¿Í°û¿©Å¹¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¡Ö¥¨¥Õ¥é¥Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°û¿©Å¹ÀìÌç¤Îµá¿Í¾ðÊó¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÊç½¸¹ðÃÎ¤Ç¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥óÅ¹¤âÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖPR TIMES¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡ÖMakuake¡×¡¢¹âµéÅ¹ÀìÌç¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖOMAKASE¡×¤Î¿·µ¬·ÇºÜÅ¹¾ðÊó¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âº£¤Î»þÂå¡¢¤ä¤¿¤é¤Ë¿·Å¹¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¾¡¼ê¤Ë¾ðÊó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤À¤È¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¾ðÊó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁ¾ðÊó¤Ê¤é¥Û¥¤¥Á¥ç¥¤¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡ÖÅìµþ¤¤¤¤Å¹¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëè½µ¡¢ÇÏ¾ì¹¯É×¤µ¤ó¤¬ÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤Ç¿·Å¹¤ò3Å¹¾Ò²ð¡£°ìÆÉ¼Ô¤È¤·¤ÆÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤¤¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖTERIYAKI¡×¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¿©¤Ù¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥ê¥ä¥¥¹¥È¡×¤¬¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤ªÅ¹¤ä¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥âµ¡Ç½¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¡¢»ä¤¬Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öº£½µ¤Î1¹Ô¾ðÊó¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤òºî¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥â¤Ë¤Ï¸¡º÷µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡×¤ÈÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢³ºÅöÅ¹ÊÞ¤¬¤¹¤°¤Ë²¿¸®¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Î¸¡º÷¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¼ê¤â°Õ³°¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤ë»ä¤Î¼èºà¥á¥â¤«¤é¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¼ç¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£223Å¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤¤Å¹¤ò¸«Ê¬¤±¤ë´ð½à
¸¡º÷¼«ÂÎ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤¬¤Ï¤¿¤·¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤³¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ØÉ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥·¥§¥Õ¤Î½¤¶ÈÀè¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤äÍÌ¾Å¹¤Î½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÐËåÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤è¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Çó¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Á¤é¤Ã¤È¤À¤±¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¡û¡û¤Ç½¤¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡û¡û½Ð¿È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤ÎÂç¿Íµ¤Å¹¤¬Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤Å¹¤Î·ÏÎó¤ÈÀëÅÁ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¤ªÅ¹¤Î¸¢Íø¤À¤±¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢½¤¶ÈÀè¤Î»Õ¾¢¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªËÏÉÕ¤¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÅ¹¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤âÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÅê¹Æ¤¬¤½¤Î1·ï¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤ä¡ÖRetty¡×¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥ì¥ô¥å¥¢¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê´ð½à¤ò¤Ò¤È¤Äºî¤ë¤³¤È¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÀ¿ô¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¿©¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°4ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤«¸À¤¦¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÁÍý¤Î²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤â²Ã¹©¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²èÁü¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ÎÎÁÍý¤ò½Ð¤¹¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÎÁÍý¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»þ¤Ï¡ÖFoodie¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²»¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤ÇÎÁÍý¤¬¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾ÈÌÀ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ï¾å¼ê¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ï²¿ÀéÅ¹¤â¤Î°û¿©·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¤ªÅ¹¤ÎÎò»Ë¤äÎ¢»ö¾ð¤â½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ªÅ¹¤À¤±¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ødancyu¡Ù¤ä¡ØÉØ¿Í²èÊó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»öÁ°¤Ë¤¤Á¤ó¤È¥×¥í¤¬»î¿©¤ò¤·¤Æ¤«¤é·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤â¿®Íê¤¬¤ª¤±¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁ¤Î»æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉô¿ô¸º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ødancyu¡Ù¤Ï·î´©¤«¤éµ¨´©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ê¤ª¤ª¤¡¦¤¢¤Ä¤ª¡Ë
¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹
1965Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ô¤¢¤ËÆþ¼Ò¡£¤Ô¤¢ÊÔ½¸Éô»þÂå¡¢3Ç¯¤«¤±¤ÆÅÄÃæ¹¯É×»á¤Ë°ÍÍê¤òÂ³¤±¡Ø¤¤¤Þ¤É¤¿¿¤ÃÅö¤ÊÎÁÍýÅ¹¡Ù¤ò´©¹Ô¡£2001Ç¯¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤òÁÏ´©¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ÊÔ½¸Ã´ÅöºîÉÊ¤Ë¡Ø¿ïÉ®¡¡°ì¿©Æþº²¡Ù¡Ê¾®»³·°Æ²¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÁáÀî¸÷¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡Ù¡Ê»³ËÜ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¡ÖÂçÌÚ½ßÉ×¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÏ¢ºÜ¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¼çºÅ¤Î¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¡ÖTERIYAKI¡×¤Ç¤Ï¥Æ¥ê¥ä¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¡×¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¡¢¡ÖÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×Íý»ö¡£
¡Ê¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ÂçÌÚ ½ßÉ×¡Ë