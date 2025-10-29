「西洋菓子舗 不二家」新店舗が10月31日にオープン/限定スイーツや記念福袋など販売、エコバッグのプレゼントキャンペーンも

不二家は10月31日、プレミアムブランド「西洋菓子舗 不二家」の新店舗を「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」にオープンする。

出店先は、株式会社三越伊勢丹が運営する神奈川県横浜市の「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」。2021年7月に開業した施設で、JR大船駅直結の商業施設「GRAND SHIP」内に位置する。

「西洋菓子舗 不二家」は、不二家のプレミアムブランドとして2019年から展開し、2024年に設立5周年を迎えた。既存店舗は、銀座三越店、名古屋栄三越店、丸井今井札幌本店、福岡三越店で、横浜の新店舗オープンにより計5店舗となる。

新店舗では、限定スイーツ「洋菓子屋さんの苺大福」を販売するほか、「ペコちゃん人形焼」など「西洋菓子舗 不二家」各店で人気の商品も取り扱う。オープン記念として数量限定で菓子などが入った福袋も販売する。

また、税込3,000円以上を購入した人を対象に、オリジナルエコバッグのプレゼント企画も展開する。ラインアップは以下の通り。

〈新店舗限定スイーツ「洋菓子屋さんの苺大福」〉

◆「洋菓子屋さんの苺大福」

税込540円

「西洋菓子舗 不二家 FOOD & TIME ISETAN OFUNA店」限定のスイーツ。スポンジとミルキークリーム、国産苺を丸ごと1個、もちもちの求肥で包み“まるでショートケーキ”のような大福に仕上げた。甘酸っぱい苺と乳味豊かなミルキークリームがマッチする。数量限定での販売となる。

店舗限定「洋菓子屋さんの苺大福」

〈オープン記念企画で福袋を販売〉

◆記念福袋「PEKO 75th Happy Bag in OFUNA」

税込3,300円

レトロなペコちゃん人形や菓子を詰め合わせた福袋を数量限定で販売する。なくなり次第終了。

【セット内容】

･ミニレトロペコちゃん人形(ミルキーフラワー×レッド)〈高さ約95mm〉

･(非売品) オリジナルクリアボトル・スマイルマーク

･(非売品) milkyコースター

･デリシャスパイ(8包入)

･復刻 ノースキャロライナ

･ミルキー缶(レトロペコポコデザイン)

オープン記念福袋(イメージ)

〈プレゼントキャンペーンも実施〉

税込3,000円以上を購入するとオリジナルエコバッグがもらえるプレゼント企画も実施する。こちらも数量限定でなくなり次第終了。商品内容とデザインは変更となる場合があるとしている。

◆「(非売品) オリジナルエコバッグ・不二家のミルキー」

サイズ :約縦290×横300×マチ120mm

材質 :ポリエステル(再生PET)

オリジナルエコバッグ(イメージ)

〈「西洋菓子舗 不二家」の人気商品も多数取り扱い〉

◆「ペコちゃん人形焼」

つぶあん/カスタード:各税込250円

6個入:税込1,500円/12個入:税込3,000円

※詰め合わせのフレーバーは選択可能。

◆「プレミアムミルキーバターサンド」

プレーン/カリフォルニア産レーズン/福岡県産あまおう苺/季節限定【京都府産宇治抹茶】:各税込270円

5個入:税込1,500円/10個入:税込3,000円

※詰め合わせのフレーバーは選択可能。

◆「プレミアム生ミルキー(8粒入)」税込648円

プレーン/あまおう苺

◆「復刻 手提げミルキー(ミルキー19粒入)」税込700円

◆「ミルキー缶･レトロペコポコデザイン(ミルキー9粒入)」税込770円

◆「復刻 ノースキャロライナ」税込540円 ※第2･第3･第4木曜日に販売

左から「ペコちゃん人形焼」、「プレミアムミルキーバターサンド」、「プレミアム生ミルキー」、「復刻 手提げミルキー」、「ミルキー缶(レトロペコポコデザイン)」、「復刻 ノースキャロライナ」

「ペコちゃん人形焼」左:6個入ボックス、右:12個入ボックス

「プレミアムミルキーバターサンド」左:5個入ボックス、右:10個入ボックス

〈新店舗の情報〉

【西洋菓子舗 不二家 FOOD & TIME ISETAN OFUNA店】

オープン日 :2025年10月31日(金)10:00

営業時間 :10:00〜21:00(FOOD & TIME ISETAN OFUNAに準ずる)

住所 :神奈川県横浜市栄区笠間2丁目2番1号 GRAND SHIP内「FOOD & TIME ISETAN OFUNA」1階

