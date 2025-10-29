日本時間２９日に米ロサンゼルスで行われている大リーグのワールドシリーズ第４戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平が三回、ブルージェイズ（ア・リーグ）のゲレロに逆転２ランを浴びた。

（デジタル編集部）

二刀流で先発した大谷。二回までは無失点でしのいでいたが三回につかまった。一死からこの日、１番に打順を上げたルークスに右前打を許すと続く、主砲のゲレロに対し、スイーパーが高めに入った。２０２１年に大谷と争った末に本塁打王を獲得したスラッガーはこれを見逃さず、左中間席に放り込んだ。

ドジャースが１点を先制した直後に飛び出した逆転２ラン。第１打席では、外角に逃げるスイーパーで空振り三振を奪ったが、甘くなったこの打席は、痛打された。大谷は、ぼう然とこれを見送り、ゲレロは巨体を揺らして、ダイヤモンドを一周。祝福の上着をベンチで着て、ナインと喜んだ。

ポストシーズンは７本目と好調を維持するゲレロは、投手大谷とは相性が良い。これでレギュラーシーズンを含めて１０打数４安打２本塁打だ。ドジャースとのワールドシリーズは、これが初の長打だが、４試合すべてでヒットを放ったことになる。

６時間３９分、延長１８回の末に敗れた前日の悔しさを晴らすかのように、力強い打球を外野席に放り込んだ。