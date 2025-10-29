「東大卒」「ＳＮＳ総フォロワー数約３０万人の米農家」――。

こんな肩書きのコメ農家が山形県にいる。「米利休」（本名・笹木廉さん）という名前で、ＳＮＳで情報を発信しながらコメを作る。でも、そんな気鋭の農家には、意外な素顔もあって……。（デジタル編集部 古和康行）

やってきたイマドキの男性

６９・２歳。令和６年の自営農業者の平均年齢だ。農家の高齢化が課題になる中、祖父のコメ農家を継いだ異色の「東大卒コメ農家」が米利休さんだ。その年齢、２６歳。

「今日はよろしくお願いします。ごめんなさい！名刺を忘れてしまって……」。取材先の東京都千代田区のビルに現れたのは、全身黒でコーディネートしたジャケットスタイルに黒髪のセンターパート、パールネックレスにピアスの男性。取材中もアップル製のノートパソコンを手元に置いて話す姿は、農業をやっているようには見えない。

彼は気鋭の「コメ農家」として話題を振りまいている。コメの高騰でニュース番組からコメントを求められ、特集記事も各社が組む。「東大卒」「ＳＮＳで農業」――。話題性抜群の彼に「ＳＮＳを使ったのは、自分の強みを生かしたのですか？」と質問をすると、意外な答えが返ってきた。「そのくらいしか思いつかなかっただけです」

農業はもうからないと聞かされて…

山形県川西町出身の祖父はコメ農家だったが、自分の両親は共に会社員。「父からは『農業はもうからない』と聞かされていた。兼業ならやってもいいが、コメ農家で食べていくというのは想像できなかった」という。

勉強は子供の頃から得意だったという。「周囲に勝ちたい」「出世していい生活を送りたい」という気持ちから、小中学生時代は勉強に力を入れた。中学を卒業した後、故郷の山形を離れて仙台高専に進学し、１年生の時には学科で成績は１番だった。高専を卒業したら就職しようと思っていたが、教員からすすめられ、東大を目指すことにした。「都会に行きたかった。高専への進学で山形から仙台へ。そして大学は東京。就職したとしても戻る気はなかった」。高専５年の時に東京大学への編入試験に合格。夢の東京暮らしが始まった。

リッチな大学生活と挫折

高専では寮暮らしだったが、東京で一人暮らしとなると生活費を稼ぐ必要もある。高専の同級生に有名YouTuberがおり、彼が高専時代にアフィリエイトブログで稼いでいるのを知っていた。それをヒントに美容品の通販を始めると、これが当たった。多い時には月６０万円ほどの収入を得て、リッチな大学生活を送ることができた。

でも、飲み会代や被服費、旅行代に注ぎ込み、手元にはこれといってお金が残らなかった。軌道に乗ったビジネスと大学の授業を両立することは思いのほか難しく、大学を休学。通販サイトビジネスのほかにもＳＮＳのコンサルティング事業も始め、生活は順調そのものにみえた。

だが、コロナ禍が落ち着いてくると、通販の売り上げそのものが下火になった。復学して研究室に入ると、事業に充てる時間や熱量がそがれ、収益はみるみる落ち込んだ。なんとか卒業にまでこぎつけたものの、その時の売り上げは月に「５万円ほど」だった。

都会で自活するには厳しい収入。でも、「自分が今まで努力してきたものを手放せないと思った」。「自分で自分の道を開拓したい」という思いだけはあり、就職活動は一度もしなかった。だが、通販サイトを続けても、業績が上向く気配もなかった。ＳＮＳで自分の歌唱動画を上げたりもしていたが、「多くの人が挑戦しているジャンルで参入障壁が高かった」。

「一度、生活を見直そう」。憧れだった都会を離れることを決め、山形に戻ることを決意した。主戦場にしようと思ったのはネットの世界。ゲーム配信に挑戦し、１日１３時間ほどプレーしたこともあった。フォロワーもそれなりに増えたが、先が見えない。「本当につらかった。正しいことを頑張れば違うのかもしれないが、可能性のないことを一生懸命やったとしても報われるわけがないと気づいた」

年収は１５万円

ちょうどその頃、祖父の農業経営が厳しいことに気づく。コメの生産に必要な経費や収入もきちんと把握出来ておらず、加齢による体力の低下で害虫対策が難しくなったうえに、高温による影響も重なり、２０２３年の生産量が激減したのだ。「元々、もうからないとは思っていましたが……。想像以上に祖父は経営が下手でした。このまま農家を続ければさらに状況は悪化することが分かりました」

元々、農家を継ぐ気は全くなく、「華麗な生活」に憧れ続けてきた。それでも故郷の風景の一つとして祖父が持つ田んぼの姿は心の中にあった。「それなら自分がやろう」と思い立ち、農業経営に携わるようになった。

とはいえ、農業については全くの素人。そんな彼が目をつけたのがＳＮＳだ。というよりも、「ＳＮＳしか思いつくことがなかった」という。「東大という自分のもっている独自性を前面に出していこう」。東大と農業、そして自身の経営状況を伝える動画作りが当たり、開始から１ヶ月ほどでフォロワーは約１０万人に達し、広告収益などで生活できるメドがついた。２４年には自治体の補助金を得て、事業を軌道に乗せた。

でも、その成功は、SNSという空中戦だけでなく、地道な努力を重ねた結果でもある。農業を継ぐにあたって、祖父と話し合いのうえ、１年目の年収は１５万円とすることになった。これは、今まで祖父がアルバイトに支払っていた報酬と同額だ。猛暑が続いた夏には朝４時起きで農作業。ペーパードライバーだったが、マニュアル車の軽トラの運転方法を祖父に教わった。農協の青年部に入り、飲み会にも積極的に参加した。卸先との交渉もひざ詰めで行った。地味だが、着実に地元のコミュニティーに入っていった。

２０２４年５月から始めたＳＮＳでつながった近隣の農家と知り合い、酒を酌み交わす仲になった。徐々に協業するようになり、今年の３月からは合併し、自身が所有していた約５・５ヘクタールの田んぼを約３３・５ヘクタールまで拡大した。「作付面積が広がることで、限られた機材で多くの収穫をすることができるようになり、一気に収支状況が改善した」という。

「華やかじゃない」人生だからこそ

今年度は１５０トンの玄米を収穫し、販売する。主食用、加工用、業者への卸し、直売など販売する流通経路や種類は様々だが、おおむね１億円程度の売上、人件費などを除いて、利益としては約３０００万円を見込む。

「コメの売値って現物の価値と付加価値で決まるといわれている。僕の場合は、生産者として顔を出してどんな風に作っているかを見せることができた。それによって、直売の価格は多少高くても買っていただけているのではないかと思います」と手ごたえを口にする。

今年は令和のコメ騒動と言われ、価格高騰や備蓄米の放出など、コメに関するニュースが続いた。そんな状況を彼はどう見ているのだろう。「生産者目線でいえば、採算の合う金額でコメを取引できるようになった。ただ、米価の高騰はありがたいが、高すぎるとも思っている。矛盾しているようだが、こんなにコメの値段が上がっていたら買う人がいなくなって需要が減っていくのではないか」。

経営者としても「これだけ大きな田んぼだと人手が足りない。募集をかけても農業ってパッとしないイメージを持たれていて希望者もすくない。それに米価が落ちれば、採算が合うかも不安だ」ともいう。

今、なり手が減っているコメ農家。最後に、「農家になることはおすすめできますか？」と聞いて見ると、意外な答えが返ってきた。「自分が成功したのはかなり特殊な境遇があったからで、他の人に再現性はないと思います」。つまり、同じようにやっても成功しないというのだ。「自分はたまたまうまくいったけれど、農業を成功させるには、基本的に相当な苦労や努力が必要です。それでも、熱量をもってやれる人は挑戦してほしいです」という。

少しシビアだけど、熱のこもった言葉。そこには、彼が歩んできた「華やかじゃない」人生で得た、自信が込められていた。

プロフィル

米利休（こめのりきゅう）

1998年生まれ、山形県出身。東京大学工学部を卒業後、実家の農業を継ぎ、米作りに従事。2024年5月にSNSアカウントを開設し、祖父の指導を受けながら農作業する様子を配信したところ、3カ月で総フォロワー数が20万人を突破。SNSを駆使して農業ビジネスの成功を目指し、「じいちゃんの米を日本一有名にする」目標を掲げる。著書に、『東大卒、じいちゃんの田んぼを継ぐ 廃業寸前ギリギリ農家の人生を賭けた挑戦』（KADOKAWA）がある。