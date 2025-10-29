FRの走りを感じさせる力強さを両立

ダイハツ工業（以下、ダイハツ）は、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025に、『わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。』を出展テーマに、さまざまな軽自動車のコンセプトカー（参考出品車）や市販予定車など、8台を出品する。ここでは『K-OPEN（コペン）』を紹介する。

【画像】次期コペンはFR軽スポーツで登場？スタイリングスタディ『K-OPEN』初公開！ 全17枚

現行型ダイハツ・コペンは2026年8月で生産を終了するが、次期モデルのスタイリングスタディとして『K-OPEN（コペン）』を出品。小さいからこそ、オープンエアの軽やかな気持ち良さを身近に感じ、FRならではの走りを手軽に楽しめる、特別な人のものではなく、軽自動車ならではのワクワクを多くの人に届けることを目指す。



ダイハツK-OPEN（コペン） ダイハツ工業

全長3395mm、全幅1475mm、全高1230mm、ホイールベース2265mmと軽自動車規格に収まるサイズで、コペンらしい親しみやすさと、FRの走りを感じさせる力強さを両立させたスタイリング。丸型2灯ヘッドランプや、それに合わせたテールランプ、そして曲面基調のボディスタイルなど、遠目に見ても『コペンだ！』と分かるデザインは継承されている。

それでも、前後フェンダーの張り出しなどは軽自動車とは思えないグラマラスな印象も与え、ボンネット&フェンダーのエアアウトレットなどがスポーツカーテイストを増幅させている。インテリアも、そのまま市販化できそうなほど完成度は高い。

FR化した『K-OPENランニングプロト』も展示

2023年のJMSでは『ビジョン・コペン』という1.3Lエンジンを搭載したFRのコンセプトモデルが出品されたが、あれも次期コペンのスタディのひとつだった。今回は『もう一度、軽自動車のサイズにこだわる』スタイリングスタディとして、この『K-OPEN』が登場した。歴代コペンのウリである電動開閉ハードトップも採用されるようだ。

なお、JMS会場には、商用車用のスラントエンジンを搭載し、ハイゼット用のリアデフやドライブシャフトなどを使用してFR化した先行スタディ車、『K-OPENランニングプロト』も展示される。軽のサイズにこだわり、『軽量化』、『低重心化』、『最適な重量配分』による走る楽しさを追求し、コペンを未来に繋げていく。



ダイハツK-OPEN（コペン）ランニングプロト ダイハツ工業