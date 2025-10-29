自転車以上、軽自動車未満の『ミゼットX』

ダイハツ工業（以下、ダイハツ）は、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025に、『わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。』を出展テーマに、さまざまな軽自動車のコンセプトカー（参考出品車）や市販予定車など、8台を出品する。ここでは『ミゼットX』を紹介する。

ミゼットXは、暮らしに寄り添った目線でつくり、その後の人々の暮らしを変えた初代ミゼットの発明精神を未来へ受け継いだもの。小さいからこそもっと便利に、『みんなの身近な移動』を再発明した未来の電動モビリティのコンセプトカーだ。



ダイハツ・ミゼットX ダイハツ工業

全長2200mm、全幅1295mm、全高1680mm、ホイールベース1600mmという、自転車以上、軽自動車未満の扱いやすく安心できるジャストサイズで、中央に運転席、両脇に少し後ろにオフセットしたシートを備える1+2シーター。おとな1人+子ども2人なら十分な広さだという。

荷台は、使う人のニーズに合わせていろいろ使えるバリエーションがあり、ドアは乗り降りしやすい後ろヒンジの前開きとなっている。

なお、ダイハツのブースにはルーツとなった初代ミゼットも出品される。