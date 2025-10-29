タントとムーヴの間に位置するサイズ

ダイハツ工業（以下、ダイハツ）は、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025に、『わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。』を出展テーマに、さまざまな軽自動車のコンセプトカー（参考出品車）や市販予定車など、8台を出品する。ここでは『K-VISION』などを紹介する。

【画像】次期タント？次期ムーヴ？軽自動車の新スタンダードを目指す『Kビジョン』などダイハツの出展車たち 全28枚

将来の電動化を見据えた次期DNGAプラットフォームに、ロッキーで好評のエンジンで発電してモーター駆動する『eスマート・ハイブリッド』を軽量、小型化したストロング（シリーズ）ハイブリッドの軽自動車。それがK-VISIONだ。



ダイハツK-VISION（ビジョン） ダイハツ工業

全長3395mm、全幅1475mm、全高1680mm、ホイールベース2460mmで、全高はスーパーハイトワゴンのタント（1755〜1775mm）とハイトワゴンのムーヴ（1655〜1670mm）との間に位置するサイズだ。

100％モーター駆動による静かで力強い走り

パワーユニットはモーターとエンジンを同軸に直結配置し、PCUと機電一体化したトランスアクスルによって軽自動車サイズに小型、軽量化。100％モーター駆動による静かで力強い走りながら、これまでどおり充電不要の使い方で実現した、軽自動車の新スタンダードを目指す。

従来のエンジン＋CVT車よりも約20％以上も燃費性能は向上し（ダイハツ調べ）、しかも外部給電機能を採用しており、燃料満タンで停車中に消費電力400Wで供給すると約4日分を補うことができるという。



ダイハツK-VISION（ビジョン） ダイハツ工業

インテリアも、直感的で分かりやすいシンプルなコクピットまわりや、広い室内空間に両側スライドドアを採用するなど、利便性に優れている。

これが次期タントやムーヴに繋がるのかは不明だが、期待はできそうだ。

このほかにも、完全自動運転でラストワンマイルから地域の暮らしを支える軽BEVコンセプトモデル『カヨイバコ-K』や、今年度中に発売予定の軽商用EV『eアトレー』の出張ステッカーファクトリー車、新型ムーヴ（用品装着車）、そして前述の初代ミゼットも出品予定だ。