長年勤めた会社を定年退職し、退職金を手にして晴れて第二の人生のスタートを切る――。そんな人生の節目に、妻から思いがけないひと言を告げられ、想像もしなかった老後が始まってしまう。実は、こうした“退職と同時の離婚”という現実は、決して珍しいことではありません。今回は、退職の夜に妻から「まさかの一言」を告げられた会社員のケースをもとに、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏がその背景と教訓を解説します。

満額退職金で資産は5,000万円超、満ち足りたはずの夜のはずが…

大学卒業後、大手企業に就職し、真面目に働き続けてきた三浦弘志さん（仮名・60歳）。40年近く一つの会社に尽くし、最終的には課長職まで勤め上げました。これまで大きな病気もなく、転職もせず、家族のために働いてきた自負がありました。

定年退職に際して振り込まれたのは、退職金2,500万円と確定拠出年金の積立資産1,500万円。資産は預貯金や株式を合わせて総額5,000万円に到達し、再雇用制度を利用して関連会社で年収400万円の仕事もすでに決まっています。「これなら老後も安泰だ」と疑いもしませんでした。

「まだ働くとはいえ、いったんの節目だ。妻と温泉旅行でも行こう。少し贅沢な食事もいいな」

退職当日、同僚たちに花束を贈られながら、感謝と惜別の拍手に包まれて会社を後にした三浦さん。帰宅途中、新卒で入社した日や、子どもが生まれた日、昇進した時のことを思い出しながら、しみじみと人生を振り返っていました。

しかし、その夜、そんな幸福感は一瞬にして崩れ去ったのです。

突然の離婚宣告、そして資産の半減――想像もしなかった老後へ

家に帰りリビングに入ったとき、三浦さんはいつもと違う雰囲気に気が付きました。妙にすがすがしく、落ち着いた様子で妻は「おかえりなさい。長年お疲れ様でした。早速だけど、話があります」と語り掛けてきたのです。

食卓に着くなり告げられたのは、「離婚しましょう」の一言でした。

突然のことに、三浦さんは言葉を失いました。机の上には離婚届と弁護士の名刺、そして財産分与のメモが並んでいます。妻はすでに手続きを進めており、離婚に向けて準備万端の状態だったのです。

「あなたは悪い夫ではないけれど、妻でいる意味が見いだせない。60歳までは耐えようと思っていたのよ。ずっと我慢してきたの」

そこには怒りも涙もなく、長年かけて冷めていった心の温度だけが残っていました。三浦さんが働き詰めだった40年の間、妻も家庭を守り、家族としてうまくバランスが取れていると思っていました。しかし、会話のない生活、子育てで意見が食い違うと一方的に自分の意見を通していた態度、価値観のすれ違い……。こうした「積年の想い」が妻の中で積もり、ついにこの日を迎えるに至ったのです。

法的には、結婚後に築いた資産は「共有財産」とされ、原則として半分ずつに分け合うことになります。今回のケースでは、退職金2,500万円も結婚後に形成された財産なので、1,250万円が妻に渡ることに。そのほかの資産も半々になり、最終的には総額5,000万円の資産を2,500万円ずつ分けることになりました。

自宅建物、土地についても実際の取引価格に相当する金額で分割できますが、住宅ローンもまだ残っていたため、妻は分割を求めませんでした。

さらに、妻は三浦さんの扶養でパート勤務していたため、厚生年金も分割することができます。協議の結果、結婚期間中に形成された報酬比例部分の14万円が分割対象となり、月6万円分が妻の手に渡ることになったのです。

よって、離婚後に三浦さんが受け取ることになる年金は、65歳から支給開始となる国民年金部分（満額で約7万円）と、厚生年金の残り（8万円）を合わせて月15万円ほどになる見込みです。

老後設計を根底から揺るがす“熟年離婚”

三浦さんのように退職前後で熟年離婚を言い渡されるケースは少なくはなく、老後に経済的に困窮するきっかけにもなります。

老後の資金計画は、一般的には夫婦での生活費と年金額を基に設計されます。たとえば、夫婦2人で月25万円の生活費が必要で、年金が合計月20万円なら、不足分の月5万円×12ヵ月×30年＝1,800万円ほどが必要という目安として考えられます。

ところが、離婚によってこの前提は大きく崩れることになります。結婚期間中に築いてきた資産は原則として1/2となり、厚生年金も分割協議の対象となります。

自分一人になっても光熱費や食費などの生活費は思ったよりも減らず、むしろ家事や料理を任せきりだった場合は外食・総菜に頼るようになり支出が増えることもあります。つまり、離婚によって生活コストは「半分」にならない一方、資産と年金は半分になってしまうのです。

たとえ資産は残っても…お金には代えられない、失った大切なもの

三浦さんの場合、結果として手元に残った資産は2,500万円。住宅ローンの残りはあるものの、65歳までの雇用が決まっており、65歳からの年金見込み額も月15万円。「1人で生活していくのには十分」……そう思われるかもしれません。ですが、熟年離婚に残るのはお金だけの問題ではありません。

その夜から続く沈黙と虚無は、どんな数字でも埋められません。冷蔵庫に貼られた妻の好きな料理のレシピ、がらんとした部屋。そこにあるのは、誰かと生きてきた証が消えた現実でした。再婚の可能性は薄くなる年齢でもあり、孤独と経済不安、健康や介護不安を抱えた老後が一気に現実味を帯びてきます。

胸の奥に広がるのは「何のために頑張ってきたのか」という空洞。働き続けた40年の先に待っていたのは、安泰ではなく孤独だったのです。

幸せな老後に必要なのは「お金」と「関係性の棚卸し」

今回は、退職と同時に熟年離婚を告げられた男性の事例を紹介しました。築いてきた資産や、これから受け取るはずの年金だけでなく、家族の絆までも失ってしまう――そんな現実は決して珍しくありません。お金の準備だけでなく、夫婦や家族との関係づくりもまた、人生のリスク管理の一部と言えるでしょう。

もちろん、離婚そのものが悪いわけではありません。長年の不満や心のすれ違いを抱え続けることが難しい場合もあります。しかし、夫婦としてのこれからを語り合う機会を持たず、「退職金を受け取るその日」が“終わりの日”になってしまったとしたら――それはとても残念なことです。

子どもの独立や退職の前後は、熟年離婚が起こりやすい時期でもあります。三浦さんのように、晴れやかに迎えたはずの退職日が「人生最大の喪失の日」とならないように。老後の生活設計や資産運用だけでなく、これからどんな生き方をしたいのか。夫婦で未来を共有し、共に歩むための対話を重ねていくことが大切です。

小川 洋平

FP相談ねっと