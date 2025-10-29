【やみちゃんプロデュース】毛穴マスクが累計150万枚突破！限定キャンペーンも♡

美容系クリエイター・やみちゃんが手がけるコスメブランド「YAMMY’S TOY（ヤミーズトイ）」の第二弾商品『毛穴（※1）マスク』が、発売からわずか1年で累計出荷数150万枚を突破！乾燥による毛穴の開きやざらつき（※2）をケアし、ツヤのある“つるん肌”を叶える人気のシートマスクです。記念として、10月28日(火)より公式ECサイト限定でお得なキャンペーンも開催されています♡

やみちゃん発！毛穴マスクが150万枚突破

大人気の『毛穴（※1）マスク』は、2024年7月の発売以来、美容ファンの間で話題に。

トリプルビタミンエッセンス（※3・4）とナイアシンアミド（保湿成分）、ガラクトミセス（※5）・グルタチオンなどの美容成分を贅沢に配合。

乾燥やくすみ（※6）をケアしながら、透明感（※7）のある肌へ導きます。

さらに、ふんわり密着する高保水シートで、うるおいを逃さずお肌にフィット。毎日のスキンケアタイムが楽しみになる使用感です♪

今だけの限定キャンペーンも開催中

累計出荷数150万枚突破を記念して、10月28日(火)から「YAMMY’S TOY」公式ECサイト限定で大特価キャンペーンを実施中。

第一弾『毛穴モップ』と第二弾『毛穴（※1）マスク』はそれぞれ通常価格の50％OFFに！

さらに、第三弾『GUMMY’S TOY（グミーズトイ）』10個入りセットも462円（税抜）と超お得に購入できます。

キャンペーン対象商品はすべて送料無料。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♡

毛穴ケアをもっと身近に。「YAMMY’S TOY」商品情報

『毛穴（※1）マスク PORE LASER 7DAYS PACK』は7枚入りで880円（税込）。

全国のドン・キホーテなどでも購入できる1枚入り『PORE LASER 1DAY PACK』は220円（税込）と、試しやすい価格も魅力です。

“毛穴ケア＝特別なもの”ではなく、毎日続けられるアイテムとして人気急上昇中。

プロデューサーのやみちゃんも「150万枚も皆様のお肌に寄り添えたなんて、本当に幸せです」と喜びのコメントを寄せています♡

※1 乾燥によって開いた毛穴 ※2 角質層まで ※3 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（整肌成分） ※4 リン酸アスコルビルＭｇ、３－グリセリルアスコルビン酸（すべて整肌成分） ※5 ガラクトミセス培養液（保湿成分） ※6 乾燥によりお肌が暗く見えること ※7 保湿による

あなたの肌も“つるん”と輝く未来へ♡

美肌への近道は、日々のスキンケアから。やみちゃんの「YAMMY’S TOY」が届ける『毛穴（※1）マスク』で、毛穴悩みに寄り添うケアを始めてみませんか？

毎日を頑張るあなたのお肌に、うるおいと透明感をプラスして、もっと自信の持てる素肌へ導いてくれるはずです。