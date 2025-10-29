＜5万カンパして！＞大学生の遠征費が払えない友だち。お金ナイのに「参加したい！」【第1話まんが】
私は50代のアスカ。息子のタイチは大学1年生で日々キャンパスライフを楽しんでいます。高校でテニス部だった息子は、大学でも好きなテニスを続けたくて学内のサークルに入りました。伝統あるサークルで実力者も多く、大会に出るなど熱心に活動しているそうです。息子とはあらかじめ話し合い、サークルにかかるお金はバイト代から出してもらうことになっています。そんなある日、息子がサークル仲間のユウジくんについて相談してきました。
サークルでは年会費の他、練習のコート代や合宿費、大会のエントリー費用などがかかると聞かされています。本格的に参加しようと思えばそれなりの出費。わが家は自分で払う約束なので、息子はそのためにバイトを頑張っています。
もちろんサークルに入る前にお金のことは説明されていたはずです。出せないのなら今回の遠征は諦めるしかありません。しかしユウジくんはサークル仲間の同級生に「自分も参加したいからカンパしてくれ」と言い出したらしく……。
ユウジくんは一人暮らしで、バイト代で生活しているようです。保護者からの援助も見込めないらしく、そのこと自体は私も気の毒だと思います。ただ経済的な事情は人それぞれ。息子だって遠征のためにバイトして稼いでいるのに、他人の遠征費用まで出せないというのが実情でしょう。
しかしそれを発端に、サークルの仲間内でなにやら揉めごとになっているようです。私は金銭トラブルに発展しそうな予感がして、息子が巻き込まれなきゃいいけど……と思っていました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
