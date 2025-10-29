＜反抗期のイキリ＞子どものご飯を片づけたら「虐待！学校に言う！」と言われた。さすがに違うよね？
子どもがある程度大きくなると、部屋に入って自分の好きなことをする時間もあるでしょう。そうするとご飯の時間になっても食卓にこないことがあり、ママもイライラしてしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『小学6年生の子どもが、ご飯ができて呼んでいるのに食卓にきません。私のなかで何かがプツンと切れて、用意したおかずを全て冷蔵庫に片づけました。数時間後、「私のご飯は？」と聞かれたので「知らない。冷蔵庫にあるものを食べれば」と言いました。すると「虐待されたと学校に言う」と言って、自分の部屋に行ってしまいました。私がした行為は虐待になるのでしょうか。そしてご飯なのに呼んでもこない娘に対し、どうすればいいのでしょうか？』
ご飯はある。冷蔵庫に片づけるのは普通のこと
『せっかく作ったご飯が悪くならないように、冷蔵庫に片づけただけじゃん。それが虐待なら、世の中の母親みんなが虐待になってしまうよ』
『用意したおかずを冷蔵庫に片づけるのは、みんながすることだから大丈夫だと思うよ』
いくら呼んでも食卓にこない子どものご飯を冷蔵庫に片づけるのは、ごく自然のことではないでしょうか。そのままテーブルに置いていたら傷んでしまうおかずもありますし、テーブルの上が片づきませんよね。他のママたちも同じように片づけることがあるとして、投稿者さんの行いは「決して虐待ではない」という意見が多く寄せられました。
『自分で温めて食べたらいいのだから虐待ではないわ。レンチンくらいできるでしょう』
また子どもがご飯を食べたければ冷蔵庫から出して、電子レンジなどで加熱をすればいいだけの話です。子どものご飯がない状況ではありませんから、やはり虐待とは言えないでしょう。
「学校に言う」にはどう対応する？
『子どもの言動にムカついて、目の前でご飯を捨ててゴミ箱のご飯を食べさせたわけではないでしょ？ 傷まないように冷蔵庫に入れてあげて、いいお母さんじゃん。私なら「学校で言えばぁ？（笑）」と言う』
『捨てたのかと思ったら、冷蔵庫なんて優しいよ。子どもがチンして食べればいい話。何が虐待よ。「明日学校に言えばいい、あなたが恥をかくだけ」くらい言ってやれば？』
テーブルの上にご飯がなく、自分で冷蔵庫から出して食べるように言われた子どもは、投稿者さんに対して虐待だと言いました。そしてそれを「学校に報告する」とも言っていますが、これに関してはあまり真に受けず、冷静に返答するとよさそうですね。もし子どもが本気で学校に報告したいのであれば、報告すればいいだけの話です。投稿者さんのしたことは虐待ではないですから、学校からもそう指摘されるのではないでしょうか。逆に学校の先生から「虐待ではない」と言ってもらったほうがよい場合もあるかもしれません。
冷静に伝えて、あとは子どもに任せよう
『私ならご飯を作ったら、あとは関わらないようにするかな。ご飯を食べなくて困るのは自分だし。放置でいいんじゃない』
ご飯に呼んでもこないならば、そのまま放っておくのも一つの方法でしょう。子どもは小学6年生ですから、ご飯が食べたくなれば自分で電子レンジで加熱して食べることもできるでしょう。もし意地を張って食べないとしても、お腹が空いて困るのは子ども自身です。そのような経験をしてはじめて、反省することもできるのではないでしょうか。
『子どもに「私のご飯は？」と聞かれたら、「呼んでもこないから冷蔵庫に入れたよ。温めて食べてね。食べ終わったら洗って片づけておいてね」とでも言えばいいよ。喧嘩腰で話すと険悪な雰囲気になるから、できるだけ冷静に話すように頑張って！ 親でもムカつくけれどね』
『うちの子（小5）もご飯に呼んでこなかったので、「2回呼んでこなかったら待たないよ。すぐにこられない理由があるなら、それを言いにきなさい。食事の時間を大事にしないなら一緒に食べない。作ってもらって当たり前。人を待たせて当たり前と思わないこと。家族でもだよ」と私は言った。それ以来「すぐくるからちょっと待ってー！ もうちょっとで終わる！」と言うようになった』
ご飯ができたと言っても子どもが食卓にこないと、せっかく作ったおかずが冷めてしまいますし、傷んでしまうおかずもあるかもしれません。そのような事情もあって片づけた後に、子どもからは虐待と言われてしまうとなれば、ママもイラッとしますよね。でもここで両者が怒りをぶつけ合うと、家庭内の雰囲気も悪くなってしまいます。ここは親の方が冷静になって、子どもに対応してほしいことを伝えるのがよいかもしれません。たとえばご飯は冷蔵庫の中にあること、食べたいときに温めて食べること、そうしたことを淡々と伝えることもできそうです。またどうしてもすぐに食卓にこられないならば、その理由を説明するように伝えることもできるでしょう。理由によってはママも納得できて、イライラせずに済みます。今お互いにイライラしてしまうのは、こうしたルールが明確でないからかもしれません。子どもと一緒に「食事のルール」を作っておくのもよさそうですね。
編集・有村実歩 イラスト・わたなべこ