「被告の言葉で経緯を聞きたい」「第一声で何を語るのか」――。

安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年７月、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判が行われた２８日、同市の奈良公園春日野園地に設けられた抽選券交付会場には傍聴券を求め、７２７人が訪れた。

山上被告の母親は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に１９９１年に入信し、多額の献金を続けた。公判では、旧統一教会の影響で家庭が崩壊していた生い立ちを、どの程度量刑に考慮するかが争点となる。

抽選券の交付は地裁から東に約１キロ離れた同園地で午前８時半から始まり、１時間で７２７人が詰めかけた。一般傍聴席は３２席で、倍率は２２・７倍だった。

有給休暇を使って訪れた仙台市の３０歳代の女性会社員は「事件が起きてから世間が社会や政治にもっと関心を持たないといけないと思った。山上被告には正直に自分の気持ちを話してほしい」と語った。大阪市城東区のフリーターの男性（４６）は「被告が凶行に至るまでなぜ社会が宗教の問題に向き合ってこなかったのか」と憤り、「事件を起こした経緯を被告自身の言葉で聞きたい」と話した。

抽選結果は正午前、オンラインなどで発表された。当選した神奈川県逗子市の女性会社員（５５）は「山上被告が第一声で何を語るのかに注目している」と語った。

午後１時１５分過ぎ、地裁周辺に交通規制が敷かれる中、山上被告を乗せた車両が入り、午後２時過ぎに公判は始まった。

傍聴した奈良市のデザイナーの男性（５４）は「報道で見た時は心ここにあらず、という表情をしていたが、今日は落ち着いた印象だった」と話す。弁護側の説明で山上被告の半生が語られ、「疑問だった、なぜ事件が起きてしまったのかという部分を知れた。今後、証人が法廷で事件への受け止めを語ると思うので注視したい」と話した。

公判中、手元の紙に目を落としたままの様子が目立つも「試射の動画が流れると表情が動いた」と振り返るのは京都市の会社員男性（３５）。「怒りか悲しみかは分からないが、感情の起伏を手で抑えているように見えた。銃撃については思うところがあったのだろう」と推測した。検察側が証拠品として手製銃を掲げて裁判員らに見せた様子が、衝撃だったといい、「これほどのものを、個人で作れるものなのかと驚いた。よほどの恨みや怒りがあったと感じた」と話した。