¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡ÖÃ¦Àþ»ö¸Î¡×¤«¤é1Ç¯¡¢¡ÈÉüµìÈñ14.5²¯±ß¡É¤¬ÁË¤à±¿Å¾ºÆ³«¡ÄÃÏ°èÅ´Æ»¤Î¡Ö·Ð±ÄÆñ¡×¤¬°ÂÁ´±¿¹Ô¤ËµÚ¤Ü¤¹¡È¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¡É
ÀéÍÕ¸©¤Î¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¤Ç2024Ç¯10·î4·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ã¦Àþ»ö¸Î¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¸¶～¾åÁíÃæÌî´ÖÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¸¶～ÂçÂ¿´î´Ö¤Ï2027Ç¯½©¤Î±¿¹ÔºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢Âç´îÂ¿～¾åÁíÃæÌî´Ö¤ÎÉüµì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¤Þ¤¯¤é¤®¡×¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ëµ°´Ö¤Î³ÈÂç¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÍ¢Á÷¤ò»Ù¤¨¤ëÅ´Æ»¤Î¡È°ÂÁ´À¡É¤¬¡¢¤¤¤ÞÅÚÂæ¤«¤éÀÅ¤«¤ËÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊÅ´Æ»¥é¥¤¥¿ー¡¦»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
»ö¸Î¤Ï¹ñµÈ～¾åÁíÃæÀî´Ö¤Î´£Ã«Æ§ÀÚÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2Î¾ÊÔÀ®¤Î¾åÁíÃæÌî¹Ô¤²¼¤êÎó¼Ö¤¬»þÂ®41¥¥í¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤¿¤áÈó¾ï¥Ö¥ìー¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÎó¼Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¤¿¡£±¿Å¾»Î¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢4¤Ä¤ÎÂæ¼Ö¤Î¤¦¤Á3¤Ä¤¬Ã¦Àþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶°ø¤Ïµ°´Ö¡Ê¥ìー¥ëÉý¡Ë¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¼ÖÎØ¤ÎÍî²¼¤À¤Ã¤¿¡£
Å´Æ»¤Ï¥«ー¥Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢³°Â¦¤Î¥ìー¥ë¤Ë¼ÖÎØ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÎÏ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¥ìー¥ë¤È¤Þ¤¯¤é¤®¤ÏÄù·ëÁõÃÖ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¯¤é¤®¤ËÉå¿©¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤¢¤ë¤È²£°µ¤ËÉé¤±¤Æµ°´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼ÖÎØ¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°èÅ´Æ»¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2016Ç¯¤ËÀ¾Ç»Å´Æ»¡¢2017Ç¯¤Ëµª½£Å´Æ»¡¢·§ËÜÅÅµ¤Å´Æ»¡¢¤ï¤¿¤é¤»·ÌÃ«Å´Æ»¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤¬¡ÖÃÏ°èÅ´Æ»Åù¤Ë¤ª¤±¤ëµ°´Ö³ÈÂçËÉ»ßºö¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÄÌÃ£¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â¡¢2019Ç¯¤Ë·§ËÜÅÅµ¤Å´Æ»¡¢¹°ÆîÅ´Æ»¡¢²ñÄÅÅ´Æ»¡¢2020Ç¯¤ËÄ¹ÎÉÀîÅ´Æ»¡¢ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¡¢2022Ç¯¤Ë¶á¹¾Å´Æ»¡¢2023Ç¯¤Ë¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿µ°´Ö³ÈÂç°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ê¬´ô´ï¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÎÉÔÎÉ¤ä¥ìー¥ë¤ÎÀÞÂ»¡¦ËàÌ×¤Ê¤É¡¢ÀþÏ©ÊÝ¼é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤ÇÃ¦Àþ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤ËÃÏ°èÅ´Æ»¤Î¡È·Ð±ÄÌäÂê¡É
¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¡£
1951Ç¯¤Î¡Ö±¿Å¾¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÊÎá¡×¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ»ý¤Î¤¿¤á¡Ö°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤Ï¡¢Í¢Á÷¤ÎÀ¸Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡×¡Öµ¬Äø¤Î½ç¼é¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¼¹Ì³¤Î¸·Àµ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¡×¤òµ¬ÈÏ¤È¤¹¤ë¤è¤¦Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·»ö¸Î¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µ¬Äø¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃÏ°èÅ´Æ»¤Î¸·¤·¤¤·Ð±Ä¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤ÎÍ¢Á÷¿Í°÷¤Ï90Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤éÌó3³ä¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿½¾¶È°÷¿ô¤â3³ä¸º¾¯¤·¡¢ÆÃ¤ËÌë´Öºî¶È¤Î¤¢¤ëÊÝ¼éÍ×°÷¤Î³ÎÊÝ¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2013Ç¯ÅÙ¤«¤é2022Ç¯ÅÙ¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ¾®Å´Æ»¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢74¡ó¡Ê14·ï¡Ë¤¬ÀþÏ©ÊÝ¼é¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¤Þ¤¯¤é¤®¤Î¸ò´¹¤À¡£
Á°½Ð¤Î¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÄÌÃ£¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¤Þ¤¯¤é¤®¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½Äê´ð½à¤òÀß¤±¤Æ1ËÜ¤´¤È¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔÎÉ¤Þ¤¯¤é¤®¤ä²£°µ¤Î¤«¤«¤ë¥«ー¥Ö¤Ê¤É¤Ï·×²èÅª¤Ë¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤Þ¤¯¤é¤®¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¯¤é¤®¤Ï¥ìー¥ë¡Ê25m¡Ë1ËÜ¤¢¤¿¤ê30～40ËÜ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£Á´¤Æ¤Î¸ò´¹¤Ïº¤Æñ¤À¤¬¡¢¿ôËÜ¤Ë1ËÜ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ°Æ»´ÉÍý¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¤¿¤«¤¬¤Þ¤¯¤é¤®¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ò´¹¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ö°ÂÁ´¡×¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑÉéÃ´
¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»Âç¸¶～ÂçÂ¿´î´Ö¤ÎÉüµìÈñÍÑ¤ÏÌó14.5²¯±ß¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤ÁÌó4.5²¯±ß¤¬Âå¹ÔÍ¢Á÷ÈñÍÑ¡¢Ìó10²¯±ß¤¬¤Þ¤¯¤éÌÚ2.2ËüËÜÃæ2700ËÜ¤Î¸ò´¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹©»ö¡¦½¤Á¶ÈñÍÑ¤À¡£
Æ±¼Ò¤Î2023Ç¯ÅÙ·è»»¤Ï¡¢Å´Æ»»ö¶È±Ä¶È¼ý±×Ìó6500Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢±Ä¶ÈÀÖ»ú¤¬Ìó3.6²¯±ß¡¢¸©¤Ê¤É¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯2365Ëü±ß¤Î½ãÂ»¼º¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï14.5²¯±ß¤ÎÄ´Ã£¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ÜÀßÁí¹ç°ÂÁ´ÂÐºö»ö¶ÈÈñÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸©¤ä´Ø·¸»ÔÄ®¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤Î»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°èÅ´Æ»¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÓÊý¤â¤Ê¤¤10²¯±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Åê»ñ¤Î¥Ä¥±¤Ç¤¢¤ë¡£
µðÂç¤Ê¸ÇÄê»ñ»º¤òÍ¤¹¤ëÅ´Æ»¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ê°ÂÁ´Åê»ñ¤ÈÄê´üÅª¤ÊÊÝ¼é½¤Á¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÏÊýÅ´Æ»¤Î¶ì¶¤È¤ÏÌÜÀè¤ÎÀÖ»ú¤ÎÏÃ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¹¹¿·¡¢¿Í°÷³ÎÊÝ¤Ê¤É»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÖ»ú¤ÎÃÏ°èÅ´Æ»¤ÏÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ»ÍíÅª¤À¡£
Å´Æ»¤ÎÆÃÀ¤ÏÂçÎÌÍ¢Á÷¤Ë¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼ý±×À¤¬¾å¤¬¤ë¡£¸½ºß¡¢ÃÏ°èÅ´Æ»¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤Ç¤Ï±¿¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹õ»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¿ô¡×¤È¤¤¤¦Í¢Á÷µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐºÑÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¶¦À¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¸øÍÌ±±ÄÊý¼°¡×¤Ë³èÏ©
¤½¤ÎÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Å´Æ»±¿¹Ô¡Ê¾å¡Ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥éÊÝÍ¡Ê²¼¡Ë¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤À¡£
ÆÃ¤ËÄ»¼è¸©¤Î¼ãºùÅ´Æ»¡¢¼¢²ì¸©¤Î¿®³Ú¹â¸¶Å´Æ»¡¢»°½Å¸©¤Î»ÍÆü»Ô¤¢¤¹¤Ê¤í¤¦Å´Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ÜÀß¡Ê°ìÉô¤Ï¼ÖÎ¾¤â¡Ë¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝÍ¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÌµ½þ¤ÇÂß¤·ÉÕ¤±¤ë¡Ö¸øÍÌ±±ÄÊý¼°¡×¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯¤«¤é¼¢²ì¸©¤Î¶á¹¾Å´Æ»¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤âÀÖ»ú¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
ÀÖ»ú¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï»ÜÀßÊÝÍ¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ÂÁ´Åê»ñ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀÇ¶â¤¬É¬Í×¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ö¼Ò²ñ¤ÎÃÏÊý¤Ç¤ÏÌ±±ÄÅ´Æ»¤Ø¤ÎÀÇ¶âÅêÆþ¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÀÖ»ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö·Ð±ÄÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¤¡£
¸øÅª»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤ÆÅ´Æ»¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡¢¹¹À¸ÉÔÇ½¤È¤ß¤Æ¸«¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤È½»Ì±¤ÎÁªÂò¤ËÍ±Í½¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¢£»Þµ×ÊÝ Ã£Ìé
1982Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤Ç¹Êó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢2017Ç¯¤ËÂà¿¦¡£Å´Æ»¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ»Ë¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÅ´Æ»»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¡ØÀï»þ²¼¤ÎÃÏ²¼Å´ ¿·¶¶±Ø¸¸¤Î¥Ûー¥à¤ÈÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ù¡Ê2021Ç¯ ÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤ÇÂè47²ó¸òÄÌ¿Þ½ñ¾ÞÎò»ËÉôÌç¼õ¾Þ¡£¶áÃø¤Ë¡ØJRÅìÆüËÜ Ã¦¡¦Å´Æ»¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ù¡Ê2024Ç¯ KAWADEÌ´¿·½ñ¡Ë¡£