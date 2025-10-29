Travis Japan松田元太、新CMでムーンウォーク披露 “現代忍者”3変化パフォーマンスで魅了
【モデルプレス＝2025/10/29】Travis Japanの松田元太がCMキャラクターを務める「忍者めし」の新TVCM「ムーンウォーク」篇、「ムーンウォーク 鋼」篇、「ムササビ忍者」篇が、11月1日より全国で放送される。
◆松田元太、新CMで3変化パフォーマンス披露
今回のCMでは、松田が“現代の忍者”として3つの異なる世界観でパフォーマンスを披露。「忍者めし」を手にしながら、時にはクールにムーンウォーク、時には鋼のように硬派に、そして時にはムササビのごとく飛び回る、コミカルかつスタイリッシュな演出となっている。
◆松田元太“当日振り入れ”挑戦
当日は、広告ビジュアルの撮影からスタート。忍者のポーズを保ちながら、表情だけで印象を変える難しい演出にも柔軟に対応し、3つの異なるカットを短時間で成立させた。
CM撮影では、今回も“当日振り入れ”スタイルで挑戦。ムーンウォークを含む振付を、わずか10分で完璧に仕上げた松田。その対応力は、あらかじめ“10分あれば十分”と判断され、実際の撮影スケジュールも短く設定されていたほど。限られた時間の中で結果を出す姿に、現場では感嘆の声が上がっていた。（modelpress編集部）
