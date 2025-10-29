巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。

練習前はＧタウンで１軍から３軍まで全軍集合。グラウンドでの円陣で阿部監督が以下の通り訓示した。

「プロ野球だともう２０２６年度が始まるのだけれど、まだ日本シリーズもやっている。来年はこんな時に集合している場合じゃないと思う。日本シリーズに出て秋の練習はしない、そういう方向でみんなスタート切ってほしいなと思います。新しいコーチがいっぱいいますし、みんなからもどんどん話して、コミュニケーションをしっかり取ってほしい。今年の反省を生かした練習を秋、春もやると思うので、体の準備と心の準備をしっかりして、１３日まで実りある秋のキャンプにしたいと思いますので、みなさん、よろしくお願いします」

巨人は今季貯金１のリーグ３位に終わり、優勝した阪神に１５ゲーム差をつけられ連覇を逃した。来季の２年ぶり優勝奪回、１４年ぶり日本一へ力強く始動した。

発表された新コーチングスタッフは以下の通り。

【１軍】

（監督）阿部慎之助

（オフェンスチーフ）橋上秀樹

（打撃）ゼラス・ウィーラー

（バッテリーチーフ）村田善則

（バッテリー）実松一成

（投手）杉内俊哉チーフ、内海哲也

（ディフェンスチーフ）川相昌弘

（内野守備兼走塁）吉川大幾

（外野守備兼走塁）亀井善行

【２軍】

（監督）未定

（投手）山口鉄也チーフ、大竹寛

（オフェンス）金城龍彦

（打撃）大田泰示

（内野守備兼走塁）脇谷亮太

（外野守備走塁）鈴木尚広

【３軍】

（監督）会田有志

（投手）野上亮磨チーフ、西村健太朗

（オフェンス）橋本到

（内野守備兼走塁）若林晃弘

（外野守備兼走塁）立岡宗一郎

【軍未定】

（バッテリー）市川友也

【巡回】

（投手）久保康生

（打撃）矢野謙次

※２軍監督とファームバッテリーコーチ１人は決まり次第発表