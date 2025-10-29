【巨人】阿部監督「来年はこんな時に集合している場合じゃない」日本Ｓ期間中の秋季キャンプ開始で訓示 来季Ｖ奪回へ決意
巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。
練習前はＧタウンで１軍から３軍まで全軍集合。グラウンドでの円陣で阿部監督が以下の通り訓示した。
「プロ野球だともう２０２６年度が始まるのだけれど、まだ日本シリーズもやっている。来年はこんな時に集合している場合じゃないと思う。日本シリーズに出て秋の練習はしない、そういう方向でみんなスタート切ってほしいなと思います。新しいコーチがいっぱいいますし、みんなからもどんどん話して、コミュニケーションをしっかり取ってほしい。今年の反省を生かした練習を秋、春もやると思うので、体の準備と心の準備をしっかりして、１３日まで実りある秋のキャンプにしたいと思いますので、みなさん、よろしくお願いします」
巨人は今季貯金１のリーグ３位に終わり、優勝した阪神に１５ゲーム差をつけられ連覇を逃した。来季の２年ぶり優勝奪回、１４年ぶり日本一へ力強く始動した。
発表された新コーチングスタッフは以下の通り。
【１軍】
（監督）阿部慎之助
（オフェンスチーフ）橋上秀樹
（打撃）ゼラス・ウィーラー
（バッテリーチーフ）村田善則
（バッテリー）実松一成
（投手）杉内俊哉チーフ、内海哲也
（ディフェンスチーフ）川相昌弘
（内野守備兼走塁）吉川大幾
（外野守備兼走塁）亀井善行
【２軍】
（監督）未定
（投手）山口鉄也チーフ、大竹寛
（オフェンス）金城龍彦
（打撃）大田泰示
（内野守備兼走塁）脇谷亮太
（外野守備走塁）鈴木尚広
【３軍】
（監督）会田有志
（投手）野上亮磨チーフ、西村健太朗
（オフェンス）橋本到
（内野守備兼走塁）若林晃弘
（外野守備兼走塁）立岡宗一郎
【軍未定】
（バッテリー）市川友也
【巡回】
（投手）久保康生
（打撃）矢野謙次
※２軍監督とファームバッテリーコーチ１人は決まり次第発表