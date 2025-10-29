「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ（左から）

◆全日本プロレス「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」（２８日、北海道帯広・よつ葉アリーナ十勝　メインアリーナ）観衆５７８人

　全日本プロレスは２８日、北海道帯広のよつ葉アリーナ十勝メインアリーナで「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」を開催した。

　ＧＡＯＲＡ　ＴＶチャンピオンシップは挑戦者で「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎が１３分１９秒、アンクルロックで王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを破り新王者となった。

　試合後、芦野はバックステージで「ＨＡＶＯＣ」のザイオン、オデッセイ、潮崎豪に祝福され「ＨＡＶＯＣでとったベルトだ。ＨＡＶＯＣでとった！俺はめちゃくちゃ嬉しいよ。俺達がベルトを独占、ただ、豪さんも次、色々あるんでしょ。みんなでＨＡＶＯＣ全員で勝ち取るぞ、全てを」と叫んだ。

　メインイベントでは、世界タッグ王者のザイオン、オデッセイが大森北斗、羆嵐と２度目の防衛戦。試合は１８分４３秒、ザイオンがダイビングヘッドバットで羆嵐を沈め２度目の防衛を飾った。

　試合後、ザイオンは「芦野がＧＡＯＲＡのベルトをとった。次は潮粼の番だ。ＨＡＶＯＣが全日本を手中に収めるぞ」と宣言。そして４人全員で「俺たちは…ＨＡＶＯＣ！！」と絶叫した。

　◆１０・２８帯広大会全成績

　▼第１試合　６人タッグマッチ　２０分１本勝負　

○綾部蓮、タロース、小藤将太（８分４３秒　逆エビ固め）田村男児、井上凌●、佐藤光留

　▼３ＷＡＹマッチ　２０分１本勝負　

○北海熊五郎（８分２４秒　ジャンピングボディプレス→体固め）青柳優馬●、立花誠吾●

※両者フォール負け

　▼第３試合　シングルマッチ　３０分１本勝負

○潮粼豪（１２分２０秒　豪腕ラリアット→体固め）吉岡世起●

　▼ＧＡＯＲＡ　ＴＶチャンピオンシップ　６０分１本勝負

○挑戦者・芦野祥太郎（１３分１９秒　アンクルロック）王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●

　▼第５試合　８人タッグマッチ　３０分１本勝負

○宮原健斗、鈴木秀樹、本田竜輝、ＭＵＳＡＳＨＩ（１５分５９秒　シャットダウンスープレックスホールド）斉藤ジュン、安齊勇馬、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

　▼メインイベント　世界タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・○ザイオン、オデッセイ（１８分４３秒　ダイビングヘッドバット→片エビ固め）挑戦者組・大森北斗、羆嵐●