◆全日本プロレス「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」（２８日、北海道帯広・よつ葉アリーナ十勝 メインアリーナ）観衆５７８人

全日本プロレスは２８日、北海道帯広のよつ葉アリーナ十勝メインアリーナで「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」を開催した。

ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップは挑戦者で「ＨＡＶＯＣ」芦野祥太郎が１３分１９秒、アンクルロックで王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを破り新王者となった。

試合後、芦野はバックステージで「ＨＡＶＯＣ」のザイオン、オデッセイ、潮崎豪に祝福され「ＨＡＶＯＣでとったベルトだ。ＨＡＶＯＣでとった！俺はめちゃくちゃ嬉しいよ。俺達がベルトを独占、ただ、豪さんも次、色々あるんでしょ。みんなでＨＡＶＯＣ全員で勝ち取るぞ、全てを」と叫んだ。

メインイベントでは、世界タッグ王者のザイオン、オデッセイが大森北斗、羆嵐と２度目の防衛戦。試合は１８分４３秒、ザイオンがダイビングヘッドバットで羆嵐を沈め２度目の防衛を飾った。

試合後、ザイオンは「芦野がＧＡＯＲＡのベルトをとった。次は潮粼の番だ。ＨＡＶＯＣが全日本を手中に収めるぞ」と宣言。そして４人全員で「俺たちは…ＨＡＶＯＣ！！」と絶叫した。

◆１０・２８帯広大会全成績

▼第１試合 ６人タッグマッチ ２０分１本勝負

○綾部蓮、タロース、小藤将太（８分４３秒 逆エビ固め）田村男児、井上凌●、佐藤光留

▼３ＷＡＹマッチ ２０分１本勝負

○北海熊五郎（８分２４秒 ジャンピングボディプレス→体固め）青柳優馬●、立花誠吾●

※両者フォール負け

▼第３試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

○潮粼豪（１２分２０秒 豪腕ラリアット→体固め）吉岡世起●

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ ６０分１本勝負

○挑戦者・芦野祥太郎（１３分１９秒 アンクルロック）王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●

▼第５試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

○宮原健斗、鈴木秀樹、本田竜輝、ＭＵＳＡＳＨＩ（１５分５９秒 シャットダウンスープレックスホールド）斉藤ジュン、安齊勇馬、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ●

▼メインイベント 世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・○ザイオン、オデッセイ（１８分４３秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）挑戦者組・大森北斗、羆嵐●