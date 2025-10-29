◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１点を追う３回先頭の２打席目は、空振り三振に倒れて連続打席四球が「６」、連続打席出塁が「１１」で止まった。

１回表はマウンドに上がり、１安打１四球を許しながら１９球で無失点だった大谷。２０年サイ・ヤング賞右腕でこれまで過去１３打数２安打の打率１割５分４厘と抑え込まれていた先発・ビーバーとの対戦となった初回先頭の１打席目はフルカウントから外角のチェンジアップを見逃して四球を選んで出塁した。

第３戦の５打席目から４申告敬遠を含めて６打席連続四球となり、１９２８年のゲーリッグ（ヤンキース）を抜いてワールドシリーズ新記録となり、２３年シーガー（レンジャーズ）のポストシーズン記録にも並んだ。さらに第２戦の最終打席（４打席目）から１１打席連続出塁となって、昨年マンシー（ドジャース）がマークしたポストシーズン記録にも王手をかけた。

２回にE・ヘルナンデスの右犠飛で１点を先取。だが３回にゲレロに２ランを浴びて試合をひっくり返された。１点を追う３回先頭の２打席目は、カウント２―２から外角のチェンジアップに手が出て空振り三振に倒れ、連続打席四球が「６」、連続打席出塁が「１１」で止まった。ポストシーズン記録の１２打席連続出塁まではあと１と迫っていたが届かなかった。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ弾でドジャースが制して２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

その中でも大谷は伝説となった。４打席目までは二塁打、ソロ、適時二塁打、同点ソロで４打数４安打３打点。すると同点の９回１死走者なし、１１回２死走者なし、１３回２死三塁、１５回１死走者なしでは異例の４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁の９打席目は、申告敬遠こそ選択されなかったが、４球連続ボールで四球を選んだ。試合をまたいで１０打席連続出塁。１試合９出塁はポストシーズン新記録で、１試合４長打も１１９年ぶりのワールドシリーズ最多タイ記録だった。

試合終了は午後１１時５０分。試合後も、試合中につった右脚のケアなどで時間を費やし、日をまたいで午前０時４５分頃までは球場にいた大谷。試合後の現地放送のインタビューでは「勝ったのが全てだと思うので、今日、自分のプレーというのは後から振り返ればいいと思うので。今日は切り替えて明日の登板に向けたいと思います」と意気込みを口にして、第４戦に向かっていた。