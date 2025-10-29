◆国際親善試合 ノルウェー２―０日本（２８日、スペイン・ラリネア）

ＦＩＦＡランク８位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は同１３位のノルウェー女子代表に０―２で敗れた。ノルウェーには１３年３月６日（０●２）以来の敗北。イタリア戦（２△２）に続き、１０月の欧州遠征は勝利なしで終わった。

出だしは悪くなかった。ボールを保持し、守備でもハイプレスで迫り、相手陣地でプレーする時間が多かった。前半２分にＤＦ清水梨紗のスルーパスからＭＦ清家貴子がループ弾を放つなど、決定機も作った。

しかし前半２８分、ここまでの親善試合で苦しんできたカウンターに沈んだ。左サイドで味方からのロングボールを受けたＭＦゴープセットがドリブルで前進すると、最後はエリア左から切り込みながら右足でシュート。ボールゴール左のネットに突き刺さった。

後半は巻き返しを狙ったが、再びゴープセットの一発に沈んだ。後半７分、左サイドから切り込んだゴープセットにミドル弾を狙われると、豪快なシュートがゴール右へ吸い込まれた。同２１分には長期離脱していたＤＦ遠藤純が２３年１２月３日のブラジル戦以来の復帰を果たすなど、打開を図ったが及ばなかった。

ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこは、今年２月のシービリーブス杯では米国を破り初優勝する華々しいデビューを飾った。しかし、それ以降の親善試合は２分け４敗で、一度も白星がない状態が続く。７月の東アジアＥ―１選手権でも初戦の台湾戦（４〇０）こそ勝利したが、その後は２戦連続引き分け。大会３連覇を逃していた。快調なスタートとは裏腹に、Ｗ杯出場をかけた来年３月アジア杯まで厳しい状態が続いている。