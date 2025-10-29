◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回の第2打席は空振り三振に倒れ、連続出塁は11打席でストップした。

初回の第1打席は相手先発・ビーバーの球を冷静に見極めフルカウントから四球を選んで出塁。WS第2戦の第4打席から11打席連続出塁した。

ただ、3回の第2打席は先頭で空振り三振。相手右腕に対し、2ボール2ストライクから外角チェンジアップを狙ったがバットは空振。これで連続出塁が11打席でストップした。

また、チームは2回にE・ヘルナンデスの犠飛で先制もその直後、投手・大谷が相手主砲・ゲレロに逆転2ランを被弾。試合は追いかける展開となった。

前夜は歴史的死闘となった延長18回、6時間39分の延長戦を制し、チームはサヨナラ勝ち。大谷は2本塁打を含む4安打3打点、4連続敬遠を含む5四球で全9打席出塁し、1試合9出塁はポストシーズン新記録と記録尽くしの一戦となった。

9出塁とダイヤモンドを駆け回って疲労度が心配されが、前日の試合後には「もう早く帰って寝て、明日に備えたい」と17時間後に迫った第4戦の先発へ意欲十分だった。

PSでの投打同時出場はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦以来。この試合では3本塁打に加え7回途中2安打無失点10奪三振と二刀流で大暴れし、チームをWS進出に導きシリーズMVPを獲得した。

この日の第4戦に勝利すれば2年連続の世界一に王手をかける。