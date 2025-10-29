µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÎï¤·¤¤±ð¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬10·î27Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢½Ð±é¤¹¤ëÂæÏÑ±Ç²è¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿µÈ²¬¡£ÍâÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Áõ¤¤¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂæÏÑ¥Á¡¼¥à ³§¤ó¤Ê¤ÈÊâ¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹äÎÏºÌ²ê¡¢ÀîÅçÌÀ¤é¤â½ËÊ¡
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê33¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ê¤À¤®Éð¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È³§¤ó¤Ê¤ÈÊâ¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡ÖÈþ¡¹¤·¤¤¡¡Îï¤·¤¤¡¡±ð¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë