28日夜、秋田市の日本海沿岸東北自動車道で車とクマがぶつかる事故が立て続けに発生しました。



けがをした人はいませんでした。



高速道路交通警察隊の調べによりますと28日午後6時45分ごろ、秋田市下浜名ケ沢字タツラ沢の日本海沿岸東北自動車道上り線を、秋田空港IC方向から岩城IC方向に走っていた普通乗用車が、車線上にいた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。





そして、その後ろを走っていた普通乗用車が、道路を右から左に横断してきた体長約50センチの別のクマと衝突しました。車はそれぞれ30代の男性が運転していましたが、けがはありませんでした。クマ2頭は、車と衝突したあと立ち去ったということです。現場は岩城ICから北東に約6キロの場所で、近くの民家までは約800メートルです。また、日本海沿岸東北自動車道では下り線でも車とクマが衝突する事故がありました。28日午後6時40分ごろ、秋田市雄和下黒瀬字岩野沢を岩城ICから秋田空港IC方向に走っていた普通乗用車が、道路を左から右に横断してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた40代の男性にけがはありませんでした。クマは衝突後立ち去っています。現場は、秋田空港ICから南西に約6キロの場所です。