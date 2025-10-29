

ドナルド・トランプ大統領の訪日期間中（10月27日〜29日）、公式歓迎の一環として、東京タワーとスカイツリーが米国旗の色である赤、白、青にライトアップされた。このジェスチャーを在日アメリカ人たちがどう解釈したかについて、書面による回答を集めた。

多くの回答者は、このライトアップを祝福だとは見ていないと述べた。

「このジェスチャーに、私個人の思いが反映されているとは全く感じない。ナルシシスト（トランプ大統領）はすべてが自分を中心に回ることを期待するものだ。この政権が望むのは袖の下（ワイロ）だ。カタールにでも聞いてみるがいい！」と、日本に10年以上住む元軍人のC.M.は話す。

「理想を言えば、トランプに関わるものはすべて、拒絶されるべきであり、彼の腐敗した政権は友好国からわずかな敬意すら払われるべきではない」と、2015年から東京を拠点とする教育者のJ.B.は言う。「このライトアップは極めて不快で、これらのランドマークがこのような目的で使われないことを願う」。

アメリカ人であることを誇れない

「大抵の場合、私はこうした愛国的・あるいはナショナリスト的なジェスチャーには無関心だ。だが、トランプへの個人的な嫌悪感から、これには少々うんざりしている」と、関西の大学講師P.J.は述べる。「これはすべて外交であり、トランプの過剰に膨れ上がったエゴを刺激するためのものだ。私個人としては、今ほどアメリカ人であることを誇りに思えないことはない」。

「このジェスチャーはアメリカやアメリカ人のためではなく、トランプのためだから、私は共感しない」と、長年日本に住むY.K.は話す。「トランプはアメリカのためではなく、自分自身と自分が利益を得られることのためだけだ。彼は権力を得るために憎悪に満ちたレトリックを吐き出しており、悲しいことにそれはここ日本でも真似されている。私はどちらの国にも共感できない」。

もっとも少数ながら、一部の回答者は、このライトアップを訪問する国家元首に対する標準的な儀礼だと見なした。

「これは歓迎のしるし、友好と敬意のしるしだと私は思う。一私人のドナルド・トランプとしてではなく、アメリカ合衆国大統領に対するものだ」と、徳島在住の小説家S.K.は言う。「もし状況が違っていたら、カマラ・ハリス大統領を迎えるためにも同じライトアップが使われたに違いない」。

「私はこれを形式的なものだと見ている。他の要人に対しても同じことをするはずだ。アメリカは日本にとって優遇されている国なのだから、これは祝福であるべきだ」と、東京の技術コンサルタントW.A.は述べる。「そして、そうなのかもしれない。ただ、彼にはそれに値しないと感じるだけだ」。

ライトアップは形式的なもの

「同盟国である日本への訪問として、敬意を表しているのだろう」と、千葉の教師M.B.は言う。「小さな紙の旗を印刷して通りに並べるよりは、害が少ないし、無駄も少ないようだ。実際、これらは電波塔であり、富士山や大仏ではない」。

「このジェスチャーが、他の大統領に対しても行われてきた形式的なものだということは理解している」と、2000年代初頭から日本でツアーミュージシャンをしているM.M.は述べる。「一方で、日本がカナダやヨーロッパ諸国のように、現政権の政策や行動について声を上げる、もっと勇気を示すことを願う」。

他の回答者たちは、このジェスチャーを日本の外交上の立場によるものと考えている。

「彼は派手なジェスチャーにすぐさま心を奪われる。それは彼のエゴの栄養源になる」と、名古屋で教師をしているW.T.は話す。「そうすることで、彼は説得に応じやすくなるのだ」。

「大げさで、見せびらかすような行動こそが、この政権が反応する言葉であるようだ」と、東京の非営利団体コーディネーターL.S.は言う。「10月18日の『No Kings』の抗議活動がアメリカ史上最大級の一つになったのには理由がある」。

トランプは王様のように振る舞い、他国に盛大な歓迎を期待する。だが、自衛本能から、一部の国が追従する理由も理解できる。彼は敵と見なした者には深く考えずに攻撃を仕掛けるからだ。

交渉のためにも自尊心をくすぐる必要

「日本は概ね、アメリカにノーと言えない立場だ」とM.M.は述べる「正直に言って、そうではないことを願っており、日本がこの依存度を減らすために何かできることを期待している」。

「彼は常に巨大な自尊心をくすぐられる必要があるため、こうした種類のことが彼にとって重要だと、日本人たちは知っているのだろう」とP.J.は言う。「そして、彼との交渉を行う際には、最善の姿勢を示したいのだ」。

一部の回答者はこのライトアップを通常の儀礼だと見なしたが、多くは不快感や個人的な拒否感を表明した。また、参加者の多くは、この決定を日本の外交的利益と制約という観点から捉えているようだ。

