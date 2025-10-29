Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤é8ÁÈ¤¬»²²Ã¡ª¾¾⽥À»⼦45¼þÇ¯µÇ°¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡£～45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA～¡Ù¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢GRe4N BOYZ¡¢ÂçÌîÍºÂç¡ÊDa-iCE¡Ë¡¢Daoko¡¢Suiet¡¢REI & LIZ¡ÊIVE¡Ë¡¢FRUITS ZIPPER¤¬»²²Ã¡ª
Èà½÷¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢GRe4N BOYZ¡¢ÂçÌîÍºÂç¡ÊDa-iCE¡Ë¡¢Daoko¡¢Suiet¡¢REI & LIZ¡ÊIVE¡Ë¡¢FRUITS ZIPPER¤È¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤¬1980Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯Âå¤Þ¤ÇÁ´Ç¯Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë45Ç¯´Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼¨¤¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀÊÌ¤âÍÍ¡¹¤Ê8ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Áª¶Ê¤È¡¢¥»¥ó¥¹°î¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¿·Ï¿¥«¥Ðー¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿45¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£～45th Anniversaryµæ¶Ë¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È～¡Ù¤Ç¡¢¿·Ï¿´Þ¤àÂåÉ½¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥ß¥ó¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤äô¢¸¶·ÉÇ·¤Î»²²è¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢·×45¶Ê¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¼«¿È¤Îµ°À×¤ò¼¨¤·¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£
¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÆ±ºî¤ËÂ³¤¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÉ½¤¹¡È±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡É¤ò´§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¡ÖÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå¡×¤Î°ìÀá¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ø¤Î¡É¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡É¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢Amazon.co.jpÆâ¤Î¾¾ÅÄÀ»»ÒÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢CD¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Yoshifumi Shiozawa¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æ©ÌÀ»°ÊýÇØ¥±ー¥¹»ÅÍÍ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤âÆ±¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆAmazon¸ÂÄêÈ×CD¤ÎÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¤È¥¹¥Þ¥Û¥Ýー¥Á¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡£～45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA～¡Ù¥È¥ìー¥éー
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.05 ON SALE
ALBUM¡Ø±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡£～45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA～¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¾¾ÅÄÀ»»Ò¥È¥ê¥Ó¥åー¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸
https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/tribute/
¾¾ÅÄÀ»»Ò45¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/
¾¾ÅÄÀ»»Ò OFFICIAL SITE
http://www.seikomatsuda.co.jp/