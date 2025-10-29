10時の日経平均は631円高の5万850円、アドテストが797.32円押し上げ 10時の日経平均は631円高の5万850円、アドテストが797.32円押し上げ

29日10時現在の日経平均株価は前日比631.00円（1.26％）高の5万850.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は326、値下がりは1247、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を797.32円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が103.03円、東エレク <8035>が36.36円、フジクラ <5803>が32.83円、レーザーテク <6920>が15.76円と続く。



マイナス寄与度は53.33円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、テルモ <4543>が19.53円、リクルート <6098>が16.16円、京セラ <6971>が14.14円、第一三共 <4568>が12.53円と続いている。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、建設、ガラス・土石と続く。値下がり上位には医薬品、パルプ・紙、サービスが並んでいる。



※10時0分12秒時点



株探ニュース

