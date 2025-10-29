2025年10月28日、韓国・マネートゥデイは「走行中のソウル地下鉄の車内でキムチやポッサム（ゆで豚）を広げて食事する女性の写真がネット上に拡散され、物議を醸している」と伝えた。

記事によると、「ソウル地下鉄2号線で食事している人を見た」という文言とともに、席に座って膝の上に容器を広げ、箸を持って食事する女性の写真がSNSに投稿された。投稿者によると、女性が食べていたのはポッサム、キムチ、汁物などで、車内には臭いが広がり、足元に食べこぼしもあった。他の乗客たちは不快感をあらわにしていたという。

この投稿の照会数は65万回を超え、「地下鉄で臭いのする物を食べるなんて迷惑」「公共の場所では基本的なマナーを守らないと」「罰金でも科すべきではないか」など、批判の声が相次いだ。

現行法では地下鉄内で食事をする行為を直接的に禁じる規定はないが、地下鉄旅客運送約款により、乗客に被害を与える行為については制止または運送拒否などの措置を取ることが可能だという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「頭の中がお花畑みたいだな」「生きているとこういうおかしな人を見ることもある」「韓国人なの？」「中国人じゃない？恥を知らないやつらだから」「中国人でしょ。どうか国に帰ってください」「韓国人なら病院に行くべき。中国人なら追放すべき」などのコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）