おうち時間が増え、映画やドラマ、ライブ映像を大画面で楽しむ機会も増えましたよね。でも、「もっと迫力が欲しい」「セリフが聞き取りにくい…」なんて感じたことはありませんか？

そんな物足りなさを解消してくれるのが、テレビの音を格段にグレードアップさせる「サウンドバー」です。中でも、日本発のエンタメ家電ブランドFUNLOGY（ファンロジー）が手掛けた「FUNLOGY Soundbar」は、1万円台という手頃な価格ながら、まるで映画館のような臨場感を自宅で体験できると注目を集めています。

1万円台で音もデザインも妥協なし！グッドデザイン賞の実力

「FUNLOGY Soundbar」の魅力は、何と言ってもそのパワフルなサウンド。合計100Wの高出力スピーカーが、映画の効果音からライブの繊細な息づかいまで、迫力たっぷりに再現します。

さらに、本体背面に低音を豊かに響かせるための工夫が施されており、まるでその場にいるかのような3Dサラウンドを手軽に体験できます。付属のリモコンで、自分好みの音質に調整できるのも嬉しいポイント。

その実力は、2024年度グッドデザイン賞を受賞したことでも証明済み。「シンプルながら音の方向性を表現している」と評価された美しいデザインは、どんなお部屋にも自然に溶け込み、インテリア性を高めてくれます。

テレビ前にもすっきり収まる。厚さ6.2cmのスマート設計

厚さ6.2cm、横幅61cmというコンパクト設計で、テレビ台の限られたスペースにもすっきりと収まります。テレビの前に置いても画面と重なりにくいため、映像に集中できるのが特長です。操作ボタンは背面上部にさりげなく配置されており、ごちゃごちゃした印象を与えません。前面のLEDパネルで接続状況がひと目でわかるなど、使いやすさとミニマルなデザインを両立させています。

ケーブル1本で接続完了。スマホの音楽もワイヤレスで楽しめる

面倒な設定は不要。付属のケーブルを1本テレビに繋ぐだけで、あっという間に音響環境がアップグレードします。箱から出してすぐに使える手軽さが魅力です。さらに、Bluetooth 5.0にも対応しているので、テレビだけでなくスマホやタブレットともワイヤレスで接続可能。普段聴いている音楽やポッドキャストも、いつでも臨場感あふれるサウンドで楽しめます。1台で何役もこなす利便性の高さも、このサウンドバーが支持される理由です。

【まとめ】FUNLOGY Soundbar 4つの嬉しいポイント

臨場感あふれる高音質合計100Wの高出力と3Dサラウンドで、まるで映画館のような迫力を実現します。お部屋に溶け込むデザイングッドデザイン賞を受賞したミニマルな外観が、どんなインテリアにもマッチします。視聴を邪魔しないスリム設計厚さ6.2cmの薄型なので、テレビの前に置いても画面と重なりにくく快適です。テレビもスマホも簡単接続付属ケーブル1本でテレビと簡単接続。Bluetoothでスマホの音楽も楽しめます。

「テレビの音が物足りない…」と感じているなら、この「FUNLOGY Soundbar」が最も手軽で効果的な解決策かもしれません。音質、デザイン、使いやすさ、そして価格、そのすべてにおいて満足度の高い一台です。これを機に、毎日のエンタメ体験を、もっと豊かにしてみませんか？

FUNLOGY Soundbar（スピーカー/サウンドバー）【VGP2024受賞 / Bluetooth対応/テレビ用/スマホ/ワイヤレス/ホームシアター/ARC/HDMI ケーブル付属/日本ブランド】 (ブラック) 9,970円 Amazonで購入する PR PR 14,257円 楽天で購入する PR PR 12,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

