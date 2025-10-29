回転するのが地味に便利。

ミニマルさを追求し、USB-Cポートが足りずユーザーを泣かせるMacBook。自ずとポートを増やすハブを買うことになりますよね。

給電も必要なのでUSB-Cポートを増やしたいところですが…まだまだUSB-Aで挿すメモリーやカードリーダーも出番がたくさんあるので、Aが挿せるハブを探すことになります。

エレコムの「U3HC-R030BK」はUSB-Aポートが3つあるハブで、コンピューター側のUSB-Cポートに挿して使います。180度回転するスイングコネクターで縦にしても使えますし、向こう側に倒せば隣のポートを塞ぎません。

ポートがふさがら・・・・ないっ！



ケーブルで繋ぐより、直挿しできるので周辺はスッキリ。小さくて持ち運びもジャマになりませんね。

ポートが足らない問題

我が家のMacBookは、USB-Cポートがひとつだけのモデル。なのでAが挿せる変換ハブや、ICカードリーダー、SDカードリーダー、SSD、HDMIポートなどの周辺機器を挿したり抜いたりしています。ハブにそれらを挿すと家系図みたいに広がっちゃうんですよね。それにうちにはUSB-A接続のものだってアレコレあるのに、わざわざC接続を買い直してなかなかの散財です。

「U3HC-R030BK」は、USB-Cポートが増えるわけではありません。でもまだまだ世の中にはUSB-A接続のデバイスで溢れているので、ひとつあると重宝すると思います。

