複数のシナゴーグを脅迫した容疑者の自宅から大量の弾薬や武器、防弾ベストを押収/Clarke County Sheriff's Office

（ＣＮＮ）米アラバマ州と周辺州のシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）を狙った襲撃が、脅迫の段階で阻止された。事件に関連して逮捕された男は弾薬と防弾ベスト、その他の品々を詰めたスーツケースを所持していた。当局が２８日に発表した。

クラーク郡保安官事務所のフェイスブック投稿によると、連邦捜査局（ＦＢＩ）をはじめとする関係機関は、礼拝所に対する「確かな暴力脅迫」の通報を受け、最終的に容疑者を特定。２８日に逮捕した。

容疑者の自宅を捜索した結果、複数の武器、弾薬と防弾ベストの詰まったスーツケース、そして「暴力計画に関連するその他の品々」が発見されたと、保安官事務所は発表した。

今回の逮捕は、反ユダヤ主義的な感情と攻撃が世界中で急増する中で行われた。今月初め、英マンチェスターではシナゴーグ近くに車が突っ込み、刺傷事件が発生。２人が死亡した。そのおよそ２週間前には米フロリダ州のシナゴーグで深夜に放火事件が発生していた。

米国における反ユダヤ主義的な事件は、２０２４年に４年連続で増加し、米ユダヤ系団体「名誉毀損（きそん）防止連盟（ＡＤＬ）」の年次監査によると、同団体が追跡調査を開始して以来、最高水準に達した。

今回の脅迫がどのように行われたかは不明。フェイスブックの投稿によると身元特定・逮捕されたのはジェレミー・ウェイン・シューメーカー容疑者で、チョクトー郡保安官によると、年齢は３３歳だという。

ＣＮＮはシューメーカー容疑者に弁護士が付いているのかどうか調査を進めている。

シューメーカー容疑者は、拘束への抵抗と銃器の所持禁止に関連する罪の疑いで逮捕された。捜査は継続中であり、連邦法違反の罪で起訴される可能性は「高い」と当局は述べた。ヘイトクライム（憎悪犯罪）で起訴されるかどうかは現時点で不明となっている。