SMBC日本シリーズ2025第3戦

● 阪神 1 − 2 ソフトバンク ○

＜10月28日 甲子園＞

28日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神−ソフトバンク 第3戦』で解説を務めた田尾安志氏が、阪神の下位打線について言及した。

田尾氏は「5番以下が寂しいですよ」とポツリ。「こんなに打たなかったかなと感じているんですよ。もうちょっと下位打線が打っていたイメージが。今下位打線が打ちそうな気がしない」と切り捨てた。

さらに田尾氏は「前川そんなに調子が悪いのと聞いてみたいんですよね。彼なんか勝負強いしね」と嘆いていた。

田尾氏は「下位打線がもうちょっと相手を攻めるようなことをやってあげないといけないですね。打った、打たなかった打ったではなくて、いろんなことをやってやるぞ、かき回してやるぞという動きが欲しいですね。セーフティの構えをするだけでも動きがあるわけですから」と自身の見解を述べた。

阪神は1番・近本光司、2番・中野拓夢、3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔がレギュラーシーズンから固定されてきたが、5番・大山がこのシリーズ不振、6番以降もなかなか機能していない。

（ニッポン放送ショウアップナイター）