【studio CLIPの新作バッグ】が優秀！「内装が5層になってる」「2way仕様」だって♡

バッグは“見た目”だけでなく“使い勝手のよさ”も重視したいところ。季節感たっぷりの素材が魅力なうえに、5層構造で整理しやすいバッグや2wayで持てるバッグがあると、秋冬コーデで活躍してくれそうです。今回はそんな優秀バッグを【studio CLIP（スタディオクリップ）】からピックアップ。

見た目はスッキリなのに仕分け力◎

【studio CLIP】「アソート5ROOMショルダーバッグ2」\3,990（税込）

さっと持てる気軽さのある、コンパクトタイプのショルダーバッグ。「内装が5層になって荷物が仕分けしやすいデザイン」（公式サイトより）が魅力です。こちらのブラウンは季節感のあるフェイクファー素材を使用しており、秋冬コーデのアクセントになってくれそう。グリーンのチェーンチャームも存在感があります。

コーデュロイ素材に愛らしい柄で存在感大

【studio CLIP】「コーデュロイ2wayトート」\2,790（税込）

コーデュロイの温もりと、愛らしい白鳥柄でほっこりとしたムードを楽しめるバッグ。「長さ調整可能のロングショルダーと肩掛け出来る長さの2way仕様」（公式サイトより）で、着こなしやシーンに合わせて持ち方をアレンジできます。A4が入るサイズ感だから、通勤にも活躍してくれそう。旅行やレジャーのお供にもぴったりな、頼れるバッグです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M