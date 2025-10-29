MLBワールドシリーズ

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5で勝利し、通算2勝1敗とした。一夜明け、プライアー投手コーチは山本由伸投手が延長戦に入り投球を志願した舞台裏を米メディアに対して明かしている。

6時間39分におよぶ死闘を演じたドジャースは先発グラスノーからバンダ、ロブレスキ、トライネン、ドレイヤー、佐々木、シーハン、カーショー、エンリケス、クラインと10投手をつぎ込み、リリーフ投手がいなくなった。延長18回、ブルペンには山本の姿が。25日（同26日）の第2戦で先発し、9回105球を投げて1失点完投したばかりだった。

米専門局「MLBネットワーク」のインスタグラムは、この舞台裏を語ったプライアー投手コーチのインタビュー動画を公開。チームへ献身を見せていた様子を明かしている。

「ヤマモトは10回、11回くらいに（自分が投げようかと）話をしに来たのだけど、『サンキュー、でも大丈夫だ』と伝えた。でもその後もドク（ロバーツ監督）や僕のことをずっと見ていて、何度もやってきて『僕が投げましょうか？』『いや、大丈夫だ』というような会話をしていた。

でも（回が進んで）次に投げられるのはロハスしかいないところまで来た。（ロハスは）投げられるからね。そしたらヤマが、『いや、僕がブルペンに行ってウォームアップしてみて、感触を確かめて状況を知らせます』と言ってくれたんだ。そしたら大丈夫だと言ったので、本当に投げてもらうことを考える所まで来ていた。幸いにもフレディが救ってくれたので、その決断の心配はなくなった」

延長18回、ドジャースはフリーマンがサヨナラ本塁打を放ち、劇的勝利。山本の登板機会はなかったが、その振る舞いは多くの反響を呼んだ。



（THE ANSWER編集部）