長い毛が舌にくっついてしまうのは、長毛猫さんあるあるのようで...。毛繕い中に毛が舌にくっついてしまった猫さんの表情が爆笑を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で80.6万回再生を突破し、「悩みとか嫌なこととか全部吹っ飛んだwwwww」「見ちゃいけなかったかなってなる(笑)」「毛玉を吐き出す理由が目視できました！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：毛づくろいしていた猫→途中で舌がくっついてしまい…『まさかの表情』】

ゴージャスな毛並みが自慢のちゃるちゃん

TikTokアカウント『ちゃるシルメルぷる茶々丸ぽぽる』に投稿されたのは、ペルシャ猫「ちゃる」ちゃんの姿。女の子でありながら、一緒に暮らす5匹の猫さんたちのボスなのだそう。

ちゃるちゃんの自慢は、チンチラゴールデンと呼ばれる美しい毛色と長くてゴージャスな毛並み。ペルシャ猫はその優雅な姿から「猫の王様」と言われているそうですが、ちゃるちゃんもまさに「猫の女王様」という風貌です。

毛繕い中に起こった悲劇

ちゃるちゃん自慢の毛並みなのですが、メンテナンスは大変なようで...。ある日、ちゃるちゃんが、毛繕いをしていたといいます。いつものように胸のあたりの毛を舐めようとしたときに、とある悲劇が起きたのだとか。

なんと、ちゃるちゃんの長い毛が舌にくっついてしまったといいます。「と、取れないニャ」と焦ったちゃるちゃんが顔を後ろに引くと、毛もビヨーンと伸びてまるでお笑い芸人のような表情に。普段のエレガントな様子とは、似ても似つかない面白い姿になってしまいました。

まさかのすまし顔？

舌から毛が取れると、ちゃるちゃんは何事もなかったかのようにしれっとした様子だったのだとか。「え？何かありましたかニャ？」というふうなすまし顔。レディとして、恥ずかしかったのかもしれませんね。

思わぬ変顔を披露してしまったちゃるちゃんですが、毛が舌にくっつくのは長毛猫さんあるあるなようで...。コメント欄には、「うちの猫(スコティッシュ)もこうなるwwww」「長毛ちゃんあるあるで可愛い」「うちの子もこれなるからいつも助けてる」といった声が寄せられました。

また、「たまにわたあめ食べる時の自分」「 ディメンターに魂吸われてるみたい」「餅食べてる人間に見えたりする」などちゃるちゃんの姿を「まるで◯◯のよう」と例えるコメントが多く見られました。

ちゃるちゃんの普段とのギャップが際立つ変顔は、たくさんの人に笑顔をもたらしたのでした。

TikTokアカウント『ちゃるシルメルぷる茶々丸ぽぽる』には、今回紹介したちゃるちゃんをはじめ、6匹の猫さんたちの愛くるしい暮らしの様子が投稿されています。

