ボルシアMGはカップ戦で2部カールスルーエと対戦し3-1で勝利

ドイツ1部ボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗が、加入後の初ゴールを挙げた。

ボルシアMGは10月28日にDFBポカール2回戦でドイツ2部カールスルーエと対戦し、3-1で勝利した。先制点を挙げた町野について、ドイツメディア「BILD」は、「3」（1が最高、6が最低）の評価をつけた。

先発起用された町野は開始早々の前半3分、ヤニック・エンゲルハートのスルーパスからエリア内に入ったハリス・タバコヴィッチの折り返しを飛び込んで合わせて先制ゴールを挙げた。

加入後初ゴールを挙げた町野は、後半にもロングスローからチャンスを演出するなど、見せ場を作ったが後半28分にベンチへ退いていた。それでも町野の初ゴールもあり、ボルシアMGは3-1の勝利を収めている。

「BILD」は「3」の評価をつけるとともに町野について「天才と狂気の狭間を行き来した！」と寸評を書き出し、「先発抜擢の正当性をわずか3分でボルシアMGのユニフォームでの初ゴールを挙げて証明した。ところが前半終了間際には、見過ごせないミスがあった。致命的なパスミスのあと、MFリリアン・エグロフが独走して迎えたチャンスをGKモリッツ・ニコラスがなんとか防ぎ、同点ゴールを阻止した」と、先制点となった初ゴールを評価しつつも、相手の決定機につながったミスによって採点を下げたとしている。

今シーズン、ボルシアMGに加入して公式戦8試合目で初ゴールを挙げた町野は、ここから進化を発揮することができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）