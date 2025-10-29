２９日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、２８日に行われた日米首脳会談など、両国首脳の動きを紹介。高市早苗総理が随所に見せた「乙女のような笑顔」が話題となった。

高市総理は、迎賓館でトランプ大統領を迎えた時からがっちり握手し、目を見て通訳を介さずあいさつ。その後も随所に笑顔を見せ、大統領専用ヘリのマリーンワン内でも満面の笑顔の２ショットが高市総理のＸで公開された。米軍横須賀基地での演説では、高市総理は笑顔で拳を突き上げ、軍人たちの喝采を浴びるシーンもあった。

スペシャルコメンテーターの武田鉄矢は高市総理の様子に「立ち振る舞い、見事だったと思う。この人以外、これができるのは現状日本の政界では見当たらない」と大絶賛。同局解説副委員長の平松秀敏氏は「はじける乙女のような笑顔が…」と表現。武田も「少女ですよね」と、高市総理の笑顔が印象的だという話題になった。

平松氏は「そう、一国の総理があの笑顔を見せるのは驚きですが、高市さんならいいかなと思っちゃう」というと、谷原章介も「どちらかと言うと、怖い感じの印象が強かったですけどね」と、これまでの印象を覆す笑顔に魅了された様子だった。